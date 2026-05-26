Nantes : Waldemar Kita fait un virement en urgence de 50 ME

Avec sa relégation en Ligue 2, le FC Nantes s'est mis dans un sacré pétrin. Waldemar Kita va devoir assurer la survie de son club dans l'antichambre de l'élite en mettant la main à la poche, avec 50 millions d'euros espérés.

Après une saison catastrophique en tous points, le FC Nantes a finalement plongé après plusieurs exercices consécutifs au bord du précipice. Les Canaris joueront en Ligue 2 la saison prochaine. Mais avant de penser au sportif, il faut surtout s'assurer que le club remplira les exigences de la DNCG pour valider sa participation.

Comme l'indique Ouest-France, le club de la cité des Ducs a eu de la chance dans son malheur : avec la chute drastique des droits TV, l'écart entre les deux premières divisions est beaucoup plus faible qu'il ne fut. Mais malgré cela et l'aide aux relégués, d'un montant de 5,25 millions d'euros à se partager, le président-propriétaire de Nantes va devoir remettre la main à la poche. Et pas qu'un peu.

Waldemar Kita va devoir mettre la main à la poche !

Comme l'indique le quotidien régional, Waldemar Kita est attendu au tournant puisqu'il devra remettre, sans aucun doute, 50 millions d'euros sur la table pour clôturer la saison. Une somme tout juste supérieure aux 45 millions d'euros qu'il avait déjà dû réinjecter à l'issue de la saison précédente. Un montant nécessaire pour pouvoir passer la DNCG, mais qui oblige tout de même l'homme d'affaire polonais à injecter via sa holding Flava Group des sommes qui commencent à devenir copieuses. De belles ventes pourraient toutefois aider à faire passer la pilule.

En parallèle, les probables départs de Matthis Abline, Tylel Tati ou Dehmaine Tabibou permettront d'assumer les pertes de revenus prévues liées à la billetterie et au sponsoring. Une baisse qui s'explique logiquement par la relégation et un intérêt de plus en plus faible du club pour ses supporters.