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Rachida Dati

Le PSG sous ses fenêtres, Rachida Dati dégoûtée

PSG26 mai , 20:30
parQuentin Mallet
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En cas de sacre final en Ligue des champions ce samedi 30 mai, le Paris Saint-Germain a obtenu l'autorisation de la mairie de Paris de parader au pied de la tour Eiffel, au Trocadéro et au Champ-de-Mars. Une décision sans consultation qui a mis Rachida Dati en colère.
Contrairement à l'année dernière, les hommes de Luis Enrique ne pourront pas défiler sur les Champs-Elysées en cas de victoire finale en Ligue des champions face à Arsenal suite au refus de la préfecture de police. Le match étant programmé ce samedi 30 mai, les Parisiens sont attendus le lendemain dimanche, si back to back il y a, au Trocadéro, avec une arrivée sur une scène au milieu de la place pour présenter le trophée, puis une photo au pied de la tour Eiffel.
Une décision prise par la mairie de Paris… mais sans consultation préalable de la mairie de l'arrondissement concerné, Rachida Dati. Cette dernière est particulièrement remontée contre son ancien adversaire aux dernières élections municipales.

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Rachida Dati refuse une parade dans son arrondissement

« Cette décision a été prise sans consulter les habitants, les élus et les associations du 7e, aux dépens de la tranquillité, de la sécurité et de la préservation de la qualité de vie des riverains de ce site patrimonial historique. Je déplore à nouveau que cette autorisation ait été donnée par la Ville de Paris sans consultation préalable », a déclaré Rachida Dati dans des propos relayés par Les Amis du Champ-de-Mars sur X, laquelle s'oppose à une parade au Champ-de-Mars.
Pour l'heure, il est prévu que la célébration soit ouverte au public entre 14h et 18h, avec une jauge mise en place par les autorités et des périmètres de restriction de la circulation et de stationnement dans les environs. Maintenant, il reste encore au PSG à aller chercher une deuxième étoile…
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