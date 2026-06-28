OM : Le mercato à la sauce Lorenzi, c'est direction Brest

OM : Le mercato à la sauce Lorenzi, c'est direction Brest

OM28 juin , 20:10
parAlexis Rose
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En quête de nouvelles recrues pour lancer son nouveau projet, l’Olympique de Marseille s’intéresse à Kamory Doumbia, le milieu offensif du Stade Brestois.
Le début de l’été est très tranquille du côté de Marseille. Le calme avant la tempête puisqu’une fois que le club phocéen aura validé son budget pour la saison à venir, les grandes manœuvres pourront commencer. Si le président Stéphane Richard et le directeur sportif Grégory Lorenzi sont déjà à pied d'œuvre pour préparer l’effectif de la saison prochaine, le recrutement commencera sûrement dans la foulée de l’annonce de l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc de touche en lieu et place d’Habib Beye.
En attendant, la direction phocéenne planche déjà sur les futures recrues. Et un premier nom fait son apparition, celui de Kamory Doumbia. En effet, selon les informations de Christophe Gillón, le milieu offensif malien est dans le viseur de l’OM en vue de la saison prochaine.

« Grégory Lorenzi souhaiterait emmener Doumbia »

« Grégory Lorenzi souhaiterait emmener Kamory Doumbia (Brest) avec lui à l'OM. Après une fin de saison gâchée par les blessures, le milieu offensif reste une valeur sûre et un joueur très apprécié du nouveau directeur sportif olympien », a lâché, sur ses réseaux sociaux, l'intervenant de BFM Marseille, qui explique donc que le nouveau directeur sportif de l’OM envisage de recruter l’un des meilleurs éléments de Brest.
Auteur de cinq buts et quatre passes décisives en 24 matchs de L1 la saison passée, le joueur de 23 ans a déjà prouvé tout son talent en championnat, mais aussi en Ligue des Champions avec le club breton. Autant dire qu’un transfert de Doumbia vers Marseille n’aurait rien d’étonnant. Reste à savoir si Marseille aura l’argent pour le recruter, sachant que le joueur est estimé à 10 millions d’euros, et que l’OM vient de se faire recadrer par la DNCG, avec un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de mutation.

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