OM : « Le mercato a été pourri », Genesio n'assume pas

OM : « Le mercato a été pourri », Genesio n'assume pas

OM05 sept. , 12:00
parClaude Dautel
3
Ajouter comme source préférée sur Google
L'Olympique de Marseille a une très longue histoire, mais jamais le club phocéen n'avait vécu un tel mercato. Si l'OM a fait partir quelques joueurs, Frank McCourt a exigé et obtenu que son équipe ne se renforce pas et forcément cela calme les ambitions phocéennes.
Bruno Genesio l'a reconnu en conférence de presse, à 48 heures de la réception du Paris FC au Vélodrome, il ne veut pas faire croire aux supporters que son équipe est taillée pour s'assurer une place en Ligue des champions en fin de saison. Le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui a bien failli jeter l'éponge au coeur de l'été en raison de la décision prise par ses dirigeants de ne recruter aucun joueur, appelle donc à la plus grande prudence, même s'il est tout de même déterminé à mener son OM le plus haut possible au classement. Et ces propos de Bruno Genesio ne sont pas du tout du goût d'un champion du monde 1998. Pour Emmanuel Petit, malgré ce marché des transferts infernal, l'entraîneur marseillais se doit d'être nettement plus ambitieux que cela.

Genesio doit assumer qu'il est à l'OM

Dans l'émission de Jérôme Rothen, l'ancien, joueur de l'équipe de France, a demandé à Bruno Genesio de prendre une position plus ambitieuse et courageuse. « Je comprends que le mercato ait été pourri, puisqu’il n’y en a pas eu. Je comprends aussi qu’il faut tourner la page de l'ère Longoria avec tout ce qui s'est passé. Au niveau des transferts, l’OM était devenu un hall de gare. Pour moi, la stabilité est ce qui est nécessaire du côté de Marseille afin de pouvoir travailler sereinement. Car à l’OM, le mistral n'est jamais très très loin. Mais, en revanche, autant j'aime bien Genesio, j'aime bien sa communication la plupart du temps, là je le trouve très frileux. Tu es à Marseille. Et à Marseille, tu es censé avoir de l'ambition et avoir des objectifs élevés », explique un Emmanuel Petit un peu agacé.

Lire aussi

OM : Benatia sur Canal+, une star de la télé se fâcheOM : Benatia sur Canal+, une star de la télé se fâche
Pour l'instant, Bruno Genesio bénéficie de la confiance à 100% des supporters, lesquels apprécient que l'entraîneur français ramène un peu de sérénité dans le club phocéen après une succession d'entraîneurs nettement plus incisifs. Reste à savoir si cette unanimité durera longtemps si l'Olympique de Marseille traverse un trou d'air durant la saison de Ligue 1 et de Ligue Europa.
Articles Recommandés
canal humilie stephane guy recupere la premier league stephane guy 1 397324
TV

Canal+ fait plâner la menace Stéphane Guy sur Paul Tchoukriel

Le Fc Girondins De Bordeaux Remplace Par Las Girondins De Bordeaux
Bordeaux

Le FC Girondins de Bordeaux remplacé par l'AS Girondins de Bordeaux ?

Liverpool Le Directeur Sportif Demissionne Apres La Fin Du Mercato
Premier League

Liverpool : Le directeur sportif démissionne après la fin du mercato

Lasse Boucle Un Coup De Genie Pour Remplir Son Stade
ASSE

L'ASSE boucle un coup de génie pour remplir son stade

Fil Info

05 sept. , 15:00
Canal+ fait plâner la menace Stéphane Guy sur Paul Tchoukriel
05 sept. , 14:30
Le FC Girondins de Bordeaux remplacé par l'AS Girondins de Bordeaux ?
05 sept. , 14:00
Liverpool : Le directeur sportif démissionne après la fin du mercato
05 sept. , 13:30
L'ASSE boucle un coup de génie pour remplir son stade
05 sept. , 13:08
Lille officialise le départ de Mohamed Bayo
05 sept. , 13:05
OM : Paixao élu joueur du mois d'août
05 sept. , 13:00
OM : Les salaires révélés, Højbjerg continue à se gaver
05 sept. , 12:40
OL : Openda à Lyon, c'est le coup du siècle
05 sept. , 12:20
Julian Alvarez recruté cet hiver, le PSG a déjà tout prévu

Derniers commentaires

OM : « Le mercato a été pourri », Genesio n'assume pas

t en dis des conneries.... si juste De Zerbi avait atteind les huitiemes de LDC et avait ete sur le podium, choses tres realisables.... on ne parlerait pas de Longoria. et les comptes ne seraient pas les memes

OM : Benatia sur Canal+, une star de la télé se fâche

bah oui tu sais bien que c est un gars de cité, un peu bronzé hein ;). les sous entendu a 2 balles

OM : Kombouaré envoie son CV à McCourt

ok kassos

OM : Les salaires révélés, Højbjerg continue à se gaver

lol. les memes que l annee derniere et de vos 163 derniers articles. c est bon. la. il faut commencer a trvailler. la saison est demarrée

OL : Openda à Lyon, c'est le coup du siècle

Tu te rends compte qu’il est sorti à la 70eme minute et avait déjà couru plus d 10km c’est fou.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
93300514
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
4Paris logo
Paris
42110303
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

Loading