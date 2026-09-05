OM : « Le mercato a été pourri », Genesio n'assume pas

L'Olympique de Marseille a une très longue histoire, mais jamais le club phocéen n'avait vécu un tel mercato. Si l'OM a fait partir quelques joueurs, Frank McCourt a exigé et obtenu que son équipe ne se renforce pas et forcément cela calme les ambitions phocéennes.

Bruno Genesio l'a reconnu en conférence de presse, à 48 heures de la réception du Paris FC au Vélodrome, il ne veut pas faire croire aux supporters que son équipe est taillée pour s'assurer une place en Ligue des champions en fin de saison. Le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui a bien failli jeter l'éponge au coeur de l'été en raison de la décision prise par ses dirigeants de ne recruter aucun joueur, appelle donc à la plus grande prudence, même s'il est tout de même déterminé à mener son OM le plus haut possible au classement. Et ces propos de Bruno Genesio ne sont pas du tout du goût d'un champion du monde 1998. Pour Emmanuel Petit, malgré ce marché des transferts infernal, l'entraîneur marseillais se doit d'être nettement plus ambitieux que cela.

Genesio doit assumer qu'il est à l'OM

Dans l'émission de Jérôme Rothen, l'ancien, joueur de l'équipe de France, a demandé à Bruno Genesio de prendre une position plus ambitieuse et courageuse. « Je comprends que le mercato ait été pourri, puisqu’il n’y en a pas eu. Je comprends aussi qu’il faut tourner la page de l'ère Longoria avec tout ce qui s'est passé. Au niveau des transferts, l’OM était devenu un hall de gare. Pour moi, la stabilité est ce qui est nécessaire du côté de Marseille afin de pouvoir travailler sereinement. Car à l’OM, le mistral n'est jamais très très loin. Mais, en revanche, autant j'aime bien Genesio, j'aime bien sa communication la plupart du temps, là je le trouve très frileux. Tu es à Marseille. Et à Marseille, tu es censé avoir de l'ambition et avoir des objectifs élevés », explique un Emmanuel Petit un peu agacé.