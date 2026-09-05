Julian Alvarez recruté cet hiver, le PSG a déjà tout prévu

Julian Alvarez recruté cet hiver, le PSG a déjà tout prévu

PSG05 sept. , 12:20
parHadrien Rivayrand
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Le PSG connaît un début de saison chaotique et va devoir rapidement rectifier le tir. Luis Enrique ne serait pas vraiment satisfait de ses options au poste d'attaquant.
Le Paris Saint-Germain est logiquement attendu au tournant cette saison encore, après avoir remporté deux titres de suite en Ligue des champions. Chaque sortie des Franciliens est considérée comme un défi de taille par leurs adversaires. Peu épargné par le calendrier en ce début de saison, le PSG connaît de grandes difficultés, avec seulement deux points sur neuf possibles en Ligue 1 et une défaite lors du Trophée des champions face au RC Lens. Luis Enrique, qui a vu partir pas mal de joueurs offensifs cet été, ne serait pas satisfait des options dont il dispose. De quoi envisager le recrutement d'un nouvel avant-centre dès cet hiver, lors du mercato.

Alvarez au PSG, enfin le bon moment ? 

Selon les dernières informations de Fichajes, Luis Enrique a demandé à sa direction de boucler la venue de Julian Alvarez dans les prochains mois. L'Espagnol apprécie depuis longtemps le profil de l'attaquant argentin et aime notamment sa grande polyvalence. Le média indique que le PSG fera bientôt une offre à l'Atlético de Madrid pour convaincre le club de laisser partir son joueur. Si le champion du monde 2022 souhaite rejoindre le Barça, les Colchoneros ne veulent plus négocier avec les Catalans. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain aura les bons arguments pour convaincre le club espagnol, mais surtout Julian Alvarez.

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L'Atlético de Madrid exigeait 150 millions d'euros cet été pour laisser partir le natif de Calchín. Un prix qui pourrait légèrement baisser cet hiver, surtout si Alvarez venait à manquer de temps de jeu. Il est prévu que le Paris Saint-Germain établisse un premier contact avec les représentants de l'attaquant argentin au mois de novembre prochain. Une offre officielle sera ensuite envoyée à l'Atlético de Madrid.
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ok kassos

OM : Les salaires révélés, Højbjerg continue à se gaver

lol. les memes que l annee derniere et de vos 163 derniers articles. c est bon. la. il faut commencer a trvailler. la saison est demarrée

OL : Openda à Lyon, c'est le coup du siècle

Tu te rends compte qu’il est sorti à la 70eme minute et avait déjà couru plus d 10km c’est fou.

OL : Openda à Lyon, c'est le coup du siècle

Sinon on en parle encore assez peu mais bidstup ça a a l'air costaud aussi...

OL : Openda à Lyon, c'est le coup du siècle

Il marque pas mais il a une grosse activé. C'est vraiment prometteur.

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