OL : Openda à Lyon, c'est le coup du siècle

OL : Openda à Lyon, c'est le coup du siècle

OL05 sept. , 12:40
parHadrien Rivayrand
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L'OL a eu le nez fin en mettant la main sur Loïs Openda lors du dernier mercato estival. Le Belge se plaît beaucoup dans le Rhône et fait déjà parler la poudre.
L'Olympique Lyonnais nourrit de belles ambitions cette saison, malgré des finances encore limitées. Cet été, il a fallu se creuser la tête lors du mercato pour renforcer les rangs de Paulo Fonseca. La cellule de recrutement des Gones a jeté son dévolu sur Loïs Openda, en échec du côté de la Juventus. Le Belge n'aura pas mis longtemps à s'adapter à sa nouvelle équipe. Depuis son arrivée à l'OL, l'ancien attaquant du RC Lens a déjà inscrit 2 buts et délivré 1 passe décisive en 6 matches disputés toutes compétitions confondues.
Pour beaucoup de fans et d'observateurs lyonnais, les pensionnaires du Groupama Stadium ont réalisé un joli coup en parvenant à s'attacher les services d'un attaquant comme Openda. Ce n'est pas Florent Gautreau qui dira le contraire.

Openda, l'OL a fait très fort 

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas tari d'éloges sur le natif de Liège : « C'est bien qu'ils soient en Ligue Europa. C'est leur niveau et c'est un mal pour un bien. Dans les idées, le recrutement est très bien. (...) Il y a un truc. Ce qui est intéressant, c'est que tu perds Fofana, mais tu as une équipe avec un état d'esprit dingue. Lyon a chopé la recrue qu'il fallait avec Openda. Il fait des choses incroyables. Il va planter des buts sans problème. C'est un super joueur. Je pense qu'on va retrouver le Openda de Lens. »

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Récemment, l'attaquant belge a en tout cas fait part de son bonheur d'avoir signé à l'OL. Openda semble heureux et relâché sur le terrain, et cela commence à se voir. De bon augure pour un Lyon qui aura besoin de valeurs sûres pour aller le plus loin possible dans toutes les compétitions cette saison.
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bah oui tu sais bien que c est un gars de cité, un peu bronzé hein ;). les sous entendu a 2 balles

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ok kassos

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lol. les memes que l annee derniere et de vos 163 derniers articles. c est bon. la. il faut commencer a trvailler. la saison est demarrée

OL : Openda à Lyon, c'est le coup du siècle

Tu te rends compte qu’il est sorti à la 70eme minute et avait déjà couru plus d 10km c’est fou.

OL : Openda à Lyon, c'est le coup du siècle

Sinon on en parle encore assez peu mais bidstup ça a a l'air costaud aussi...

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