OM : Le Genoa insiste, Hamed Traoré vide son casier

L'OM se prépare à se séparer de plusieurs joueurs cet été lors du mercato. Hamed Junior Traoré figure notamment parmi les éléments susceptibles de quitter le club.

L' Olympique de Marseille s'apprête à vivre un été particulièrement animé sur le marché des transferts. Le club phocéen attend encore le verdict de la DNCG avant de finaliser sa stratégie, mais une tendance se dessine déjà : plusieurs ventes importantes vont être réalisées dans les prochaines semaines afin d'équilibrer les finances.

Parmi les joueurs concernés figure Hamed Junior Traoré. Le milieu offensif ivoirien suscite l'intérêt de plusieurs clubs, notamment en Italie, où le Genoa pousse activement pour tenter de l'attirer.

Traoré, le départ se précise

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le club italien souhaite en effet accélérer les discussions afin de boucler rapidement le dossier. Pour y parvenir, il faudra toutefois trouver un terrain d'entente avec l'OM, mais également avec Bournemouth. L'été dernier, Marseille avait obtenu le prêt du joueur avec une obligation d'achat estimée à 7,5 millions d'euros sous certaines conditions.

Le journaliste italien précise que les négociations se poursuivent entre les différentes parties et qu'aucune décision définitive n'a encore été prise. Une chose est sûre : un retour en Serie A ne laisserait pas l'international ivoirien indifférent. Le joueur connaît parfaitement le championnat italien après ses passages à Empoli, Sassuolo et Naples. Quitter l'OM ne devrait donc pas le faire verser de larmes.

La saison dernière, le natif d'Abidjan n'est jamais vraiment parvenu à s'imposer sous le maillot marseillais, avec seulement trois buts inscrits toutes compétitions confondues. Un retour en Italie pourrait lui offrir l'opportunité de relancer sa carrière dans un environnement qu'il maîtrise parfaitement.

De son côté, l'OM devra anticiper un éventuel départ. Les dirigeants marseillais travaillent actuellement sur plusieurs pistes, avec une volonté affichée de recruter des profils jeunes et à fort potentiel. Mais le club devra également renforcer son effectif avec des joueurs capables d'apporter une plus-value immédiate afin de rester compétitif la saison prochaine.