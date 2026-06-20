L’OM lui fait honte, le Maire de Marseille en a marre

Maire de Marseille, Benoit Payan s'est montré sans pitié avec le club de sa ville. Stéphane Richard doit redonner de la fierté aux Marseillais, alors que l'OM s'est liquéfié cette saison.

L’intersaison est aussi difficile que la saison, pour le moment à l’OM . Ridiculisé en Ligue des Champions avec un scénario quasiment impossible qui a provoqué son élimination, décevant en championnat et en Coupe de France, le club provençal n’a pas tenu ses hautes ambitions du début de saison. Comme souvent quand c’est la crise à Marseille, tout le monde a volé en éclats, et le président, le directeur sportif et l’entraineur ont pris la porte.

Changer le logo et garder le Vélodrome, les souhaits de Payan

C’est une nouvelle équipe qui est désormais en charge, même si le grand patron est toujours Frank McCourt. Mais l’arrivée de Stéphane Richard va clairement changer la politique du club, qui sera beaucoup plus mesuré financièrement et va faire des efforts pour arrêter de perdre 100 millions d’euros chaque année, et le tout sans résultat.

Invité sur BFM Marseille à évoquer la prise de fonctions officielle de Stéphane Richard qui aura lieu dans 10 jours, Benoit Payan a souligné le courage de l’ancien dirigeant de Orange. « Il prend la présidence de l’OM dans un moment très compliqué. C’est très courageux de sa part. Il n'a plus rien à prouver. Il a envie que ça marche. Il a envie de réussir. Il sait que l'actionnaire va devoir faire de gros efforts. Le président va devoir réorganiser son club, réorganiser la direction », a glissé le Maire de Marseille, pour qui la mission est très compliquée.

En effet, avec des moyens copieux pour la France, le club phocéen a énormément déçu et a même fait honte à l’élu, qui n’hésite pas à employer des mots forts. « Il va falloir avoir une équipe rapidement performante et qui ne nous fasse plus honte. Qu'elle soit constante », a livré Benoit Payan sur le studio de BFM, avant de préciser qu'il voulait faire rechanger le logo, et conserver le nom du Stade Vélodrome alors que la question du naming se pose actuellement.

Une réorganisation complète, des moyens beaucoup plus limités, mais cela n’empêche pas le Maire de Marseille de demander des résultats rapidement. Dans la cité provençale comme ailleurs, la politique et le football se rejoignent souvent et l’élu de gauche sera le premier à applaudit l’équipe si elle venait à remporter ses premiers matchs de la saison prochaine au Vélodrome.