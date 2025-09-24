ICONSPORT_271638_0161
Igor Paixao

OM : Igor Paixao déclenche une guerre totale

OM24 sept. , 16:20
parCorentin Facy
Titulaire pour la première fois en Ligue 1 contre le PSG lundi soir, Igor Paixao n’a pas convaincu La Provence, déçu par le rendement du joueur le plus cher de l’histoire de l’OM.
Lundi soir, l’Olympique de Marseille a livré une performance remarquable contre le Paris Saint-Germain pour faire tomber le club de la capitale (1-0). Tous les joueurs ont été au diapason ou presque pour obtenir un succès capital. Igor Paixao a néanmoins été en retrait. Titulaire pour la première fois avec l’OM, l’ailier gauche brésilien de 25 ans s’est montré brouillon et un peu hors du coup. Remplacée à l’heure de jeu par Pierre-Emerick Aubameyang, l’ancienne star du Feyenoord, achetée pour 35 millions d’euros cet été, subit ses premières critiques. La Provence y va notamment de son jugement pour émettre de gros doutes sur les qualités du joueur, auteur de 18 buts et 19 passes décisives la saison dernière.
« Le "vrai" Paixao se fait encore attendre » peste notamment le quotidien régional avant d’étayer. « Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, le Brésilien a fait trois apparitions timides sur le terrain. Les supporters en attendent plus. Les trois apparitions d'Igor Paixao avec le maillot bleu et blanc n'ont pas soulevé l'enthousiasme des supporters, qui attendent beaucoup de son arrivée mais le trouvent trop timide balle au pied » regrettent nos confrères. Mais en jugeant de manière si précoce Igor Paixao, La Provence a provoqué la furie des supporters de l’OM. S’ils n’ont pas l’habitude d’être très patients, les fans olympiens souhaitent cette fois donner le temps au Brésilien de s’acclimater. Et ils l’ont fait savoir sur X en regrettant amèrement le papier du quotidien marseillais.
I. Barbosa da Paixão

I. Barbosa da Paixão

BrazilBrésil Âge 25 Attaquant

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
« 90 minutes en 2 apparitions. Et en plus il commence au Real et contre Paris.. Le tout après un long dénouement autour de son transfert, en étant blessé, avec aucune préparation ou presque, un nouveau club / environnement », « On vient de battre le PSG mais il faut bien que @laprovence trouve un moyen de semer un peu de merde », « Vous le jugez sur le peu de temps qu’il a eu….. Pauvre La Provence », « Ne commencez pas avec vos titres ça fait 2 matchs qui joue et il revient de blessure » et « Les supporters ou les journalistes-supporters ? Laissez-le arriver » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les supporters ne comprennent pas l’impatience du quotidien régional envers Igor Paixao. Le Brésilien aura peut-être l’occasion de faire taire ses détracteurs vendredi à Strasbourg, où il pourrait enchaîner une seconde titularisation de suite en Ligue 1.
Derniers commentaires

OM : De Zerbi viole les règles, la LFP va le punir

ridicule comme 99.9% de tes interventions

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

1 ex aequo pendant que vous êtes au coude à coude avec Lens et que Strasbourg peut potentiellement vous placer à 6 pts.....la honte ^^

OM : Marseille doit viser le titre !

Mais juste ...pourquoi vous répondez pas quand on vous demande pourquoi marseille a pas gagner la coupe de france depuis 1989 c1 depuis 1993 championnat 2010 et pas jouer et gagner la coupe intercontinentale ??🤔🤔

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

"Se faire ouvrir" D'où votre énorme frustration ^^. Obligés de mentir pour vous sentir un tant soit peu égal voire supérieur alors que dans les faits vous en sortez avec quasi pas d'occasions de buts, 1 csc et 30 % de possessions face au PSG bis......à la maison. ^^

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

Donc ce sont les marseillais qui viennent invectiver les joueurs comme des voyous en leur manquant donc de respect et les prenant de haut, mais ce sont les parisiens qui se sont contentés de montrer un logo qui passent pour des arrogants ??!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

