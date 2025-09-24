OM : Igor Paixao déclenche une guerre totale

Titulaire pour la première fois en Ligue 1 contre le PSG lundi soir, Igor Paixao n’a pas convaincu La Provence, déçu par le rendement du joueur le plus cher de l’histoire de l’OM.

Lundi soir, l’Olympique de Marseille a livré une performance remarquable contre le Paris Saint-Germain pour faire tomber le club de la capitale (1-0). Tous les joueurs ont été au diapason ou presque pour obtenir un succès capital. Igor Paixao a néanmoins été en retrait . Titulaire pour la première fois avec l’OM, l’ailier gauche brésilien de 25 ans s’est montré brouillon et un peu hors du coup. Remplacée à l’heure de jeu par Pierre-Emerick Aubameyang, l’ancienne star du Feyenoord, achetée pour 35 millions d’euros cet été, subit ses premières critiques. La Provence y va notamment de son jugement pour émettre de gros doutes sur les qualités du joueur, auteur de 18 buts et 19 passes décisives la saison dernière.

« Le "vrai" Paixao se fait encore attendre » peste notamment le quotidien régional avant d’étayer. « Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, le Brésilien a fait trois apparitions timides sur le terrain. Les supporters en attendent plus. Les trois apparitions d'Igor Paixao avec le maillot bleu et blanc n'ont pas soulevé l'enthousiasme des supporters, qui attendent beaucoup de son arrivée mais le trouvent trop timide balle au pied » regrettent nos confrères. Mais en jugeant de manière si précoce Igor Paixao, La Provence a provoqué la furie des supporters de l’OM. S’ils n’ont pas l’habitude d’être très patients, les fans olympiens souhaitent cette fois donner le temps au Brésilien de s’acclimater. Et ils l’ont fait savoir sur X en regrettant amèrement le papier du quotidien marseillais.

I. Barbosa da Paixão Brésil • Âge 25 • Attaquant Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« 90 minutes en 2 apparitions. Et en plus il commence au Real et contre Paris.. Le tout après un long dénouement autour de son transfert, en étant blessé, avec aucune préparation ou presque, un nouveau club / environnement », « On vient de battre le PSG mais il faut bien que @laprovence trouve un moyen de semer un peu de merde », « Vous le jugez sur le peu de temps qu’il a eu….. Pauvre La Provence », « Ne commencez pas avec vos titres ça fait 2 matchs qui joue et il revient de blessure » et « Les supporters ou les journalistes-supporters ? Laissez-le arriver » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les supporters ne comprennent pas l’impatience du quotidien régional envers Igor Paixao. Le Brésilien aura peut-être l’occasion de faire taire ses détracteurs vendredi à Strasbourg, où il pourrait enchaîner une seconde titularisation de suite en Ligue 1.