OM : Le cas Amine Gouiri affole la Turquie

De retour après une opération de l'épaule, Amine Gouiri anime l’actualité mercato. L’attaquant de l’Olympique de Marseille fait l’objet de rumeurs en Turquie où l’on évoque l’intérêt de Fenerbahçe, annoncé en concurrence avec le rival Galatasaray.

Dans un discours transparent, Pablo Longoria avait bien décrit la situation de l’Olympique de Marseille . Le président marseillais expliquait la nécessité de vendre avant d’envisager le moindre recrutement cet hiver. Ce qui pourrait bien expliquer les informations étonnantes qui circulent depuis quelques jours. En début de semaine, on a notamment appris que le club phocéen ne s’opposait pas au départ du jeune Robinio Vaz.

Lire aussi OM : Hojbjerg décide de quitter Marseille

Pas sûr que ses prétentions salariales soient la seule raison de cette tendance. On peut aussi imaginer que la direction tente de boucler une grosse vente pour son attaquant estimé entre 25 et 30 millions d’euros. Les finances olympiennes se porteraient mieux avec une telle opération, ou après le possible départ de Pierre-Emile Hojbjerg, toujours convoité par la Juventus Turin. Il faut croire que personne n’est vraiment intransférable à l’Olympique de Marseille, pas même Amine Gouiri. De retour la semaine dernière après une absence de plusieurs mois, l’attaquant de 25 ans, opéré d’une épaule, fait l’objet de rumeurs en Turquie.

La presse locale l’annonce dans le viseur de Fenerbahçe. Selon le média Fotomaç, l’entraîneur Domenico Tedesco attend la signature d’un joueur capable d’évoluer en pointe ou en soutien de l’avant-centre. Comme les cibles Christopher Nkunku et Ademola Lookman, Amine Gouiri correspond au profil et a été proposé au technicien italien. Ce dernier n’a pas encore validé la piste menant à l’international algérien, contrairement à son homologue de Galatasaray Okan Buruk qui serait déjà ravi d’accueillir le joueur formé à l’Olympique Lyonnais. Reste à connaître la position des décideurs phocéens et le prix éventuellement réclamé pour l’attaquant sous contrat jusqu’en 2029.