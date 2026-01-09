ICONSPORT_271946_0478
Amine Gouiri

OM : Le cas Amine Gouiri affole la Turquie

OM09 janv. , 20:30
parEric Bethsy
0
De retour après une opération de l'épaule, Amine Gouiri anime l’actualité mercato. L’attaquant de l’Olympique de Marseille fait l’objet de rumeurs en Turquie où l’on évoque l’intérêt de Fenerbahçe, annoncé en concurrence avec le rival Galatasaray.
Dans un discours transparent, Pablo Longoria avait bien décrit la situation de l’Olympique de Marseille. Le président marseillais expliquait la nécessité de vendre avant d’envisager le moindre recrutement cet hiver. Ce qui pourrait bien expliquer les informations étonnantes qui circulent depuis quelques jours. En début de semaine, on a notamment appris que le club phocéen ne s’opposait pas au départ du jeune Robinio Vaz.

Lire aussi

OM : Hojbjerg décide de quitter MarseilleOM : Hojbjerg décide de quitter Marseille
Pas sûr que ses prétentions salariales soient la seule raison de cette tendance. On peut aussi imaginer que la direction tente de boucler une grosse vente pour son attaquant estimé entre 25 et 30 millions d’euros. Les finances olympiennes se porteraient mieux avec une telle opération, ou après le possible départ de Pierre-Emile Hojbjerg, toujours convoité par la Juventus Turin. Il faut croire que personne n’est vraiment intransférable à l’Olympique de Marseille, pas même Amine Gouiri. De retour la semaine dernière après une absence de plusieurs mois, l’attaquant de 25 ans, opéré d’une épaule, fait l’objet de rumeurs en Turquie.
La presse locale l’annonce dans le viseur de Fenerbahçe. Selon le média Fotomaç, l’entraîneur Domenico Tedesco attend la signature d’un joueur capable d’évoluer en pointe ou en soutien de l’avant-centre. Comme les cibles Christopher Nkunku et Ademola Lookman, Amine Gouiri correspond au profil et a été proposé au technicien italien. Ce dernier n’a pas encore validé la piste menant à l’international algérien, contrairement à son homologue de Galatasaray Okan Buruk qui serait déjà ravi d’accueillir le joueur formé à l’Olympique Lyonnais. Reste à connaître la position des décideurs phocéens et le prix éventuellement réclamé pour l’attaquant sous contrat jusqu’en 2029.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_269187_0100
Rennes

Rennes double l'OL, c'est confirmé

CAN
CAN 2025

CAN 2025 : Programme et résultats des quarts de finale

ICONSPORT_281746_0079
CAN 2025

CAN 2025 : Le Maroc a croqué le Cameroun

ICONSPORT_281746_0050
CAN 2025

CAN 2025 : Mbeumo fauché, Maroc-Cameroun fait parler

Fil Info

09 janv. , 22:00
Rennes double l'OL, c'est confirmé
09 janv. , 21:58
CAN 2025 : Programme et résultats des quarts de finale
09 janv. , 21:57
CAN 2025 : Le Maroc a croqué le Cameroun
09 janv. , 21:47
CAN 2025 : Mbeumo fauché, Maroc-Cameroun fait parler
09 janv. , 21:30
Fabian Ruiz vendu 40 ME, le PSG craque
09 janv. , 21:00
Surprise à l’OL, Satriano est le tube de l’hiver
09 janv. , 20:00
PSG : Dembelé accepte un salaire ridicule pour prolonger
09 janv. , 19:30
Alerte à l'OL, la cote de Malick Fofana s'effondre

Derniers commentaires

PSG-OM : Le penalty polémique de Greenwood fait parler

Il a fait du tollisso y a rien de mal

PSG-OM : Le penalty polémique de Greenwood fait parler

J aurait donné 3 penalty pour greewood

PSG : Dembelé accepte un salaire ridicule pour prolonger

Le titre : "Dembelé accepte un salaire ridicule pour prolonger". Et dans l'article : "aucun accord n’est imminent pour le moment."

PSG-OM : Le penalty polémique de Greenwood fait parler

Voilà ce qu'en pense un ex-arbitre qui a bien plus d'expérience que celui du TDC, mais le Red (le pire ignorant du site) va dire qu'il n'y connait rien ^^ Bruno Derrien a estimé que le VAR devait rappeler l'arbitre pour revoir l'action. Extrait de l'article du journal le Parisien : "Problème : au ralenti, il ne semble pas y avoir de contact entre le gant du gardien francilien et le pied de l’attaquant phocéen, dont le saut par anticipation lui a permis d’éviter la sortie de Chevalier. Un avis partagé par Bruno Derrien, ancien arbitre international français : « Pour moi ce pénalty est sévère », a-t-il analysé. « Il y a un léger contact, il le touche à peine, Greenwood joue bien le jeu. À vitesse réelle, on a le sentiment que le gardien peut toucher l’attaquant marseillais mais en revoyant les images… Il y a peut-être un petit contact avec le haut du bras mais c’est très minime ». Pour l’homme aux 350 matchs dirigés au niveau professionnel, « la fougue de la sortie de Chevalier a peut-être influencé l’arbitre ». Une chose est sûre : selon l’expert, la VAR s’est mise à la faute en estimant que M. Léonard n’avait pas commis d’erreur manifeste et en ne l’invitant donc pas à revisionner l’action. « Paris a gagné, ça fera moins polémique », conclut en plaisantant Bruno Derrien.

PSG : Dembelé accepte un salaire ridicule pour prolonger

C’est ENRIQUE ELJEFE en espagnol qui décide et qui a les clefs.C’est lui qui décide qui part ou qui reste,DEMBELE comme les autres

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading