OM : Hojbjerg décide de quitter Marseille

Courtisé par la Juventus Turin depuis plusieurs semaines, Pierre-Emile Hojbjerg est de plus en plus tenté à l’idée de quitter l’OM. Un feuilleton dont l’état-major marseillais se serait bien passé en ce mois de janvier.

Titulaire jeudi soir face au PSG lors du Trophée des champions, Pierre-Emile Hojbjerg a encore endossé son costume de patron du milieu de terrain. L’international danois déçoit rarement cette saison et fort heureusement pour Roberto De Zerbi, qui avance avec peu de certitudes dans ce secteur de jeu. Vermeeren, O’Riley, Gomes, Nadir, Bakola ou encore Kondogbia ne se sont pas imposés à côté de l’ancien taulier de Tottenham.

Hojbjerg favorable à un départ cet hiver ?

Ce dernier se sent parfois bien seul au milieu de terrain et regrette surtout que l’équipe mette tant de temps à s’améliorer. L’échec lors du Trophée des champions contre le PSG, alors que l’OM menait 2-1 à une minute de la fin, pourrait être celui de trop pour Hojbjerg selon la presse italienne. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport révèle que la Juventus Turin continue de surveiller de près la situation du joueur danois de 30 ans, lequel « serait tenté par un départ et son malaise est de plus en plus grand », écrivent nos confrères italiens.

L’ancien joueur de Tottenham, recruté il y a un an et demi par Medhi Benatia, aurait donc des envies d’ailleurs de plus en plus affirmées. Des informations qui rejoignent celles livrées par la presse italienne ces derniers jours et qui peuvent faire trembler l’OM. Car le club phocéen, après avoir perdu Rongier, Bennacer et Rabiot lors du dernier mercato estival, ne peut clairement pas se permettre de dire adieu à Pierre-Emile Hojbjerg en ce mois de janvier, même en cas de grosse offre financière.

Le Danois a donc de fortes chances d’être retenu par Marseille cet hiver, un dossier que l’état-major olympien va devoir gérer au mieux sans froisser le moral ni la détermination de son vice-capitaine. En fonction de la seconde partie de saison de l’OM et du classement final de l’équipe de Roberto De Zerbi, la question d'un départ l’été prochain va sans doute se poser de nouveau.