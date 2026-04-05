Battu à Monaco, l'OM n'est plus sur le podium

Monaco bat l’OM 2-1

Buts pour Monaco : Golovin (59e), Balogun (74e)

But pour l’OM : Gouiri (85e)

L’OM dit pour le moment au revoir à sa place sur le podium de Ligue 1. La défaite 2-1 à Monaco permet au LOSC de prendre la troisième place.

Match crucial pour l’OM, désireux plus que tout de sauver sa place sur le podium ce dimanche soir à Monaco. Mais pour cela, il fallait résister à l’une des équipes en forme du championnat. Cela ne se voyait pas lors d’une première période très terne et qui ne débouchait sur rien.

Le bijou de Balogun

Tout le contraire d’un deuxième acte beaucoup plus animé. Golovin ouvrait le score après une belle préparation (1-0, 59e). Et quand l’OM poussait pour revenir, une friable défense marseillaise laissait Balogun partir en trombe pour doubler la mise d’un subtile lob (2-0, 74e).

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Dos au mur, les Marseillais réagissaient par Gouiri, joueur le plus remuant de l’attaquant olympienne et efficace devant un Hradecky pourtant impressionnant pour réduire le score (2-1, 85e). Dès lors, c’était le feu sur le but de l’ASM, mais le gardien finlandais multipliait les parades pour sauver ce score jusqu’au bout des arrêts de jeu.

Monaco réalisait donc la très bonne opération, et l’OM la très mauvaise. Au classement, l’OM perd donc la troisième place au profil de Lille, et reste devant Monaco à la 4e place uniquement grâce à une meilleure différence de buts.