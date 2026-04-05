ASM-OM : La lenteur d’Egan-Riley fait pleurer les Marseillais

Le deuxième but de l'AS Monaco face à l'OM va beaucoup faire parler à Marseille, où le jeune défenseur CJ Egan-Riley a pris le bouillon.

La troisième place longtemps promise à l’OM est en train de s’effriter. Dans un match à ne pas perdre, Marseille s’est incliné à Monaco, et le deuxième but encaissé va surement faire parler. Alors que le club olympien dominait, Benjamin Pavard s’est déjà troué sur son dégagement, envoyant le ballon vers l’arrière. Ce fut ensuite un duel à la course entre Folarin Balogun et CJ Egan-Riley. Enfin de duel, il n’y en a pas eu car, malgré le fait qu’il ait le ballon entre les pieds, l’Américain a foudroyé l’Anglais.

Présent dans les tribunes et auteur du coup d’envoi fictif, Usain Bolt a tout de même du se rendre compte que les deux joueurs n’évoluaient pas dans la même catégorie. Le défenseur de l’OM a essayé de s’accrocher mais il a surtout décroché, donnant tout au point de se blesser physiquement et de devoir sortir sur le coup d’envoi.

A l’heure où Nayef Aguerd est blessé jusqu’à la fin de la saison, et que Leonardo Balerdi a été écarté du 11 de départ en raison de prestations décevantes, la défense de l’OM est encore et toujours en grande difficulté cette saison.

Et concernant CJ Egan-Riley, la publication des vitesses de pointe des joueurs de l’OM à l’entrainement par Pierre-Emerick Aubameyang va probablement faire rire jaune. Le défenseur anglais prenait place sur le podium d’un effectif sans les joueurs internationaux, avec un sprint à 35,7 km/h.