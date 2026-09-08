OM : L’avenir de Paixao bouscule subitement

OM : L’avenir de Paixao bouscule subitement

OM08 sept. , 21:30
parCorentin Facy
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Très courtisé cet été, Igor Paixao est finalement resté à l’OM. Une décision que le Brésilien ne devrait pas regretter puisque ses prestations à Marseille ont tapé dans l’oeil de Carlo Ancelotti.
C’est le joueur dont tout le monde a parlé à Marseille durant le mercato estival. Courtisé par de nombreux clubs de Premier League, Igor Paixao a fait l’objet d’offres à plus de 30 millions d’euros, notamment en provenance de Sunderland. Désireux de vendre un maximum de joueur pour renflouer les caisses, Frank McCourt a longtemps poussé pour le départ de l’ailier brésilien de 25 ans. La décision de le conserver a finalement été prise, face au coup de pression de Bruno Genesio pour garder son meilleur élément offensif.
Une décision que Paixao a bien vécu, lui qui ne voulait pas forcément partir de Marseille après une seule saison passée en Ligue 1. L’ancien ailier du Feyenoord Rotterdam n’a aucun intérêt à faire ses valises, d’autant que ses performances à l’OM lui ouvrent les portes… de la sélection brésilienne. C’est en tout cas ce que révèle le journaliste Rogerio Scarione sur X.
« Igor Paixão est dans une liste préliminaire de joueurs convoqués pour la sélection brésilienne ! Le natif de Couto, révélé par le Coritiba et actuellement à l’Olympique de Marseille, est dans le viseur d’Ancelotti et pourrait être convoqué pour des matchs amicaux contre l’Australie et l’Inde » a publié le journaliste de Jovem Pan News. Une très bonne nouvelle pour Igor Paixao… et pour l’Olympique de Marseille.

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Car de toute évidence, la valeur marchande de l’ailier phocéen augmentera en cas de sélection avec le Brésil dans les semaines à venir. Reste maintenant à voir si cette pré-convocation prestigieuse de Carlo Ancelotti se transformera en sélection pour Igor Paixao, qui pourrait profiter de la faiblesse du vivier brésilien en attaque pour se faire une place aux côtés de Vinicius, Endrick ou encore Raphinha parmi les joueurs offensifs de la sélection nationale du Brésil.
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