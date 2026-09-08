Scandale en Ligue 1, le LOSC veut choisir les arbitres

Scandale en Ligue 1, le LOSC veut choisir les arbitres

LOSC08 sept. , 19:37
parGuillaume Conte
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Dans la foulée du match nul de son équipe contre le PSG en ce début de saison, Olivier Letang a totalement pété les plombs en envoyant des mails incendiaires et menaçant de ne pas jouer des matchs.
Déjà très remonté devant les médias et dans les couloirs du stade après la rencontre, Olivier Letang n’a pas réussi à se calmer une fois la soirée terminée. Dans des révélations qui vont faire du bruit, L’Equipe dévoile les mails que le président du LOSC a envoyé à la fédération et à la Ligue pour se plaindre de l’arbitre. Le motif ? Le temps additionnel dépassé de plus d’une minute, et les deux buts concédés face au PSG à la 91e et à la 95e, qui sont donc à imputer à l’arbitre de la rencontre, Eric Wattellier.

Letang prêt à refuser de jouer

Suite à cela, le président des Dogues a envoyé trois mails aux instances pour se plaindre, avec des objets très vindicatifs, et même des menaces de déclarer forfait et de refuser de jouer si cet arbitre était désigné pour un match de Lille. « Qui va payer pour cela ? Qui pour réparer cela ?... Cher monsieur le directeur de l'arbitrage, où êtes-vous ?... Je sais que nous n'aurons pas de réponse. C'est logique quand on ne sait pas quoi répondre. On ne peut pas expliquer l'inexplicable... ni justifier l'injustifiable... Je vous confirme néanmoins que nous n'accepterons plus jamais Monsieur Wattellier comme arbitre de l'un de nos matches », a lancé Olivier Letang, qui a pourtant eu une réponse détaillée de la part du directeur de l’arbitrage pour expliquer et confirmer que M. Wattelier n’avait pas commis d’erreur en ajoutant du temps additionnel.
Cela n’a pas empêché le président du LOSC de confirmer ses menaces dans trois mails au total. « Si cette personne devait être nommée de nouveau pour un match de notre club, nous nous préservons le droit de ne pas nous présenter ou de ne pas organiser le match. Nous expliquerons rationnellement ce choix au grand public », a lancé Olivier Letang, dans des mails comprenant des intitulés très musclés comme « je vous avais prévenus », « c’est honteux ».
Le conseil national de l’éthique a décidé de se saisir de ce comportement, et l'a transmis à la commission de discipline pour de possible sanctions. Un comportement colérique déjà très présent chez le dirigeant nordiste depuis de nombreuses années. Il a déjà été sanctionné pour des propos vindicatifs, avait saisi le quatrième arbitre par le bras lors du fameux OM-LOSC en Coupe de France de janvier 2025, sans compter ses propos incendiaires sur l’arbitre du match LOSC-PSG de 2024 pour un but refusé à Tiago Santos, sans avoir compris que son joueur était bien hors-jeu… Désormais, il se réserve donc le droit de choisir ses arbitres, ou de ne pas jouer les matchs quand les arbitres convoqués ne lui conviennent pas. Il reste à imaginer ce que serait la Ligue 1 si tous les clubs se mettaient à refuser de jouer quand un officiel avec qui ils ont un passif ne leur convient pas…
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