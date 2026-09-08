Messi achète une équipe de D2 espagnole

Lionel Messi sait déjà ce qu’il fera après sa carrière de footballeur. La superstar argentine a envie de gérer des clubs, et il vient d’acheter un deuxième club. Déjà propriétaire par contrat d’une partie des parts de l’Inter Miami, il a surtout acheté le club de l’UE Cornella, en D5 espagnole, au printemps dernier.

Mais la légende vivante du Barça voit désormais plus grand, et la presse espagnole et argentine annonce qu’il est désormais propriétaire du CD Eldense, qui évolue en Liga.2, la deuxième division espagnole. Lionel Messi va acquérir 100 % des actions et les médias annoncent que Lionel Messi part seul dans cette aventure, sans l’appui de financiers, d’autres anciens joueurs, ou de sociétés d’investissement. L'officialisation est attendue pour cette semaine.