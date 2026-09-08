L'OM paye encore sa terrible élimination à Bruges

L'OM paye encore sa terrible élimination à Bruges

OM08 sept. , 20:00
parQuentin Mallet
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Le jeudi 17 septembre prochain, l'Olympique de Marseille fera sa rentrée en Ligue Europa et affrontera Besiktas en Turquie. Une rencontre à laquelle les supporters phocéens ne pourront pas participer puisqu'ils sont sous le coup d'une interdiction de déplacement.
Le début de saison de l'OM est particulièrement compliqué. Si la victoire écrasante face à Strasbourg (4-0) lors du match d'ouverture avait fait oublier le temps de 90 minutes le mercato d'été complètement raté, la réalité a repris le dessus. Bruno Genesio et ses hommes ont enchaîné deux défaites consécutives lors des deux matchs suivants et n'ont pas tellement convaincu dans le contenu. Comme si cela ne suffisait pas, l'entraineur phocéen a perdu Geoffrey Kondogbia pour plusieurs semaines, et devra affronter Besiktas, à l'extérieur… sans ses supporters.

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L'OM sanctionné, les supporters ne viendront pas

En effet, l'UEFA a pris la décision de sanctionner l'Olympique de Marseille après l'utilisation d'objets pyrotechniques lors du dernier déplacement du club en coupe d'Europe. C'était à Bruges, en janvier dernier, au moment de la gifle reçue (3-0) en Ligue des champions qui a scellé un destin très compliqué. Ce n'est d'ailleurs pas tout puisque l'OM est aussi sous la menace d'un sursis de deux ans, qui avait été activé par l'UEFA après ces fameux incidents en Belgique.
Pour affronter Besiktas, le club de la Canebière ne pourra donc pas compter sur le soutien de ses fidèles supporters. Des supporters qui sont, de toute façon, de plus en plus agacés par le contexte actuel de leur club. Après un été passé sans aucun recrutement, et un début de saison marqué par différentes péripéties inquiétantes, l'année risque d'être très longue…
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Pas besoin d'être un pro du prono pour savoir que l'OM allait perdre ce match.

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