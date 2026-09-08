LdC : LOSC-Betis : les compos (21h00 sur Canal+)

Ballon d’Or, le Barça est sous le choc

Depuis quelques années... le Ballon d'Or est une blague. Le Ballon d'Or 2026 devrait revenir à Kylian Mbappé... et pourtant... il y aura une magouille pour ne pas lui donner. Je me souviens pour le Ballon d'Or 2013... ou Franck Ribéry devait le remporter... et que par des magouilles... il s'est retrouvé 4ème au classement.