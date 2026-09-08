LdC : Real Madrid-Inter Milan : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Depuis quelques années... le Ballon d'Or est une blague. Le Ballon d'Or 2026 devrait revenir à Kylian Mbappé... et pourtant... il y aura une magouille pour ne pas lui donner. Je me souviens pour le Ballon d'Or 2013... ou Franck Ribéry devait le remporter... et que par des magouilles... il s'est retrouvé 4 ème au classement.
C’est une blague ou une erreur j’espère
Tu es vraiment optimiste ! ^^
Grâce à 2 cadeaux c'est ridicule et pourtant l'Inter n'était pas impressionnant pour un sou. Un Real uniquement de contre attaque et qui gâche. Rien de probant . A noter encore une fois le comportement minable d'anti jeu et de petite frappe de Cucurella et étrangement c'est l'Interiste qui prend l'avertissement
Pas besoin d'être un pro du prono pour savoir que l'OM allait perdre ce match.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
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|BP
|BC
|+/-
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|5
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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