LdC : Real Madrid-Inter Milan : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Ballon d’Or, le Barça est sous le choc

Depuis quelques années... le Ballon d'Or est une blague. Le Ballon d'Or 2026 devrait revenir à Kylian Mbappé... et pourtant... il y aura une magouille pour ne pas lui donner. Je me souviens pour le Ballon d'Or 2013... ou Franck Ribéry devait le remporter... et que par des magouilles... il s'est retrouvé 4 ème au classement.