OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

OM23 oct. , 12:20
parCorentin Facy
3
Pierre-Emerick Aubameyang s’est défoulé sur l’arbitre du match Sporting-OM mercredi soir après la défaite des Marseillais au Portugal. Une attitude regrettable selon Laure Boulleau.
Passeur décisif contre le Sporting Portugal mercredi soir en Ligue des Champions, Pierre-Emerick Aubameyang a laissé éclater sa frustration au coup de sifflet final. Malgré une superbe première mi-temps durant laquelle l’OM menait logiquement au score, les hommes de Roberto De Zerbi, affaiblis par l’expulsion d’Emerson Palmieri, se sont inclinés (2-1). Une défaite amère pour le buteur gabonais, qui a dénoncé l’arbitrage « scandaleux » dont son équipe a été victime à ses yeux. Une réaction disproportionnée selon Laure Boulleau, laquelle a glissé un petit tacle à Pierre-Emerick Aubameyang dans le Canal Champions Club sur Canal+.
« Il n’y a pas que l’arbitre qui a fait des erreurs ce soir, mais je pense que lorsqu’on est frustrés, on peut dire des bêtises. J’essaye de ne pas trop lui en vouloir » a notamment glissé la consultante de la chaîne cryptée. Des propos qui ont passablement agacé les supporters de l’OM, déjà frustrés par la défaite et qui n’avaient sans doute pas besoin de voir Laure Boulleau faire la morale à Pierre-Emerick Aubameyang lors du debrief du match.

Laure Boulleau dans le viseur des fans de l'OM

« Laure Boulleau, toujours aussi catastrophique dans ses réactions », « En Angleterre, ils ont Henry, Carragher et Micah Richards pour commenter la LDC. En France on a Laure Boulleau », « La façon dont Laure Boulleau tourne en dérision tout ce qui émane de Marseille est absolument honteuse », « Ce n’est pas Aubameyang qui dit des bêtises. Laure Boulleau doit apprendre à rester plus professionnelle dans ses jugements. On va essayer de ne pas trop lui en vouloir », « Heureusement qu’il y’a Samir Nasri au CFC, parce que le niveau de consulting de la part de Latour, Ginola et Boulleau, si c’était un autre club que l’OM les propos seraient bien plus mesurés, je peux le jurer » ou encore « Après demander à Laure Boulleau d’être objective sur l’OM c’est comme demander à un sourd s’il peut entendre » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où Laure Boulleau ne peut que constater que sa cote de popularité est au plus bas. En tout cas auprès des supporters de l’Olympique de Marseille.

Champions League

22 octobre 2025 à 21:00
Sporting CP
Cipriano Catamo69'de Almeida Santos86'
2
1
Match terminé
Olympique Marseille
Barbosa da Paixão14'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Araújo Vilches
Sporting CPSporting CP
VAR
90
M. Araújo Vilches
Sporting CPSporting CP
Carton jaune
90
P. Pereira Gonçalves
Sporting CPSporting CP
Remplacement
90
ENTRE
M. Reis de Lima
Sporting CPSporting CP
SORT
M. Araújo Vilches
Sporting CPSporting CP
Voir Les Détails Complets Du Match
3
Derniers commentaires

PSG : « Ce joueur est effrayant », Walid Acherchour n’a plus les mots

Les latéraux se régalent au PSG, avec des permutations assez dingues. Hakimi est souvent aux avant-postes, et le but de Nuno à Leverkusen, c'est quand même Vitinha qui est descendu jouer les arrières gauches et qui adresse une passe dans la profondeur à son "véritable" arrière gauche :-)) Ca ne remet pas en cause les qualités extraordinaires de NM, mais il faut quand même avoir l'équipe adéquate pour les mettre autant en valeur.

OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

Boulleau est juste insupportable et parle bcp trop. Mais franchement, je ne vois aucun scandale arbitral hier.

Le niveau de la Ligue 1 fait halluciner en Espagne

C'est toujours intéressant d'avoir ces analyses venant de l'étranger.

OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

C'est pourtant très mesuré comme propos, et totalement fondé sur le fond.

L’OM rate le coche, deux joueurs accusés

Pour moi c'est la défaite de De Zerbi, il aurait du sortir immédiatement Emmerson Palmieri dès son carton jaune, Vermeeren et Greenwood n'aurait pas du sortir.

