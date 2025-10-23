OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

Pierre-Emerick Aubameyang s’est défoulé sur l’arbitre du match Sporting-OM mercredi soir après la défaite des Marseillais au Portugal. Une attitude regrettable selon Laure Boulleau.

Passeur décisif contre le Sporting Portugal mercredi soir en Ligue des Champions, Pierre-Emerick Aubameyang a laissé éclater sa frustration au coup de sifflet final . Malgré une superbe première mi-temps durant laquelle l'OM menait logiquement au score, les hommes de Roberto De Zerbi, affaiblis par l'expulsion d'Emerson Palmieri, se sont inclinés (2-1). Une défaite amère pour le buteur gabonais, qui a dénoncé l'arbitrage « scandaleux » dont son équipe a été victime à ses yeux. Une réaction disproportionnée selon Laure Boulleau, laquelle a glissé un petit tacle à Pierre-Emerick Aubameyang dans le Canal Champions Club sur Canal+.

« Il n’y a pas que l’arbitre qui a fait des erreurs ce soir, mais je pense que lorsqu’on est frustrés, on peut dire des bêtises. J’essaye de ne pas trop lui en vouloir » a notamment glissé la consultante de la chaîne cryptée. Des propos qui ont passablement agacé les supporters de l’OM, déjà frustrés par la défaite et qui n’avaient sans doute pas besoin de voir Laure Boulleau faire la morale à Pierre-Emerick Aubameyang lors du debrief du match.

Laure Boulleau dans le viseur des fans de l'OM

« Laure Boulleau, toujours aussi catastrophique dans ses réactions », « En Angleterre, ils ont Henry, Carragher et Micah Richards pour commenter la LDC. En France on a Laure Boulleau », « La façon dont Laure Boulleau tourne en dérision tout ce qui émane de Marseille est absolument honteuse », « Ce n’est pas Aubameyang qui dit des bêtises. Laure Boulleau doit apprendre à rester plus professionnelle dans ses jugements. On va essayer de ne pas trop lui en vouloir », « Heureusement qu’il y’a Samir Nasri au CFC, parce que le niveau de consulting de la part de Latour, Ginola et Boulleau, si c’était un autre club que l’OM les propos seraient bien plus mesurés, je peux le jurer » ou encore « Après demander à Laure Boulleau d’être objective sur l’OM c’est comme demander à un sourd s’il peut entendre » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où Laure Boulleau ne peut que constater que sa cote de popularité est au plus bas. En tout cas auprès des supporters de l’Olympique de Marseille.