Défaite très frustrante pour l’OM ce mercredi soir au Sporting (2-1). Un revers que Pierre-Emerick Aubameyang ne digère pas, l’attaquant gabonais de Marseille ayant dézingué l’arbitre du match sur Canal+.

Le carton rouge distribué à l’endroit d’Emerson ne passe pas dans les rangs marseillais. Auteur d’une grossière simulation , le latéral brésilien de l’OM a écopé d’un second carton jaune et a été exclu en fin de première mi-temps. Une expulsion très sévère au regard du premier avertissement donné au défenseur italien selon Pierre-Emerick Aubameyang. Au micro de Canal+ après la rencontre face au Sporting Portugal ce mercredi soir lors de la 3e journée de Ligue des Champions, l’attaquant gabonais de 36 ans a laissé éclater toute sa colère et sa frustration.

« C’est compliqué quand on vous rend la tâche difficile. Ce soir, les arbitres n’ont pas du tout été au niveau. Le Sporting ne nous a pas créé de problème en première mi-temps. Le premier jaune que prend Emerson est scandaleux, il ne peut rien faire avec sa main. En deuxième mi-temps, c’était plus compliqué. On a été obligés de jouer plus bas. Que nous dit l’arbitre ? Il nous dit rien, de toute façon, on n’a pas le droit de lui parler. C’est scandaleux. Quand on a un match avec de tels enjeux en Ligue des Champions, avoir de tels arbitres, c’est scandaleux. Ca nous pénalise, on faisait un bon match. Je suis très énervé mais bon, place au championnat. On avance. 18e avec 3 points ? Je ne pense pas qu’on soit à notre place. Vu le match ce soir… On avait bien démarré. Il faudra gagner le prochain match de Ligue des Champions à domicile » s’est énervé Pierre-Emerick Aubameyang, très déçu par l’arbitrage subi par les Marseillais ce mercredi à Lisbonne et par l’issue de la rencontre avec une défaite extrêmement frustrante pour l’OM.