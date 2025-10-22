ICONSPORT_274542_0042

Aubameyang atomise l’arbitre « scandaleux » de Sporting-OM

OM22 oct. , 23:10
parCorentin Facy
4
Défaite très frustrante pour l’OM ce mercredi soir au Sporting (2-1). Un revers que Pierre-Emerick Aubameyang ne digère pas, l’attaquant gabonais de Marseille ayant dézingué l’arbitre du match sur Canal+.
Le carton rouge distribué à l’endroit d’Emerson ne passe pas dans les rangs marseillais. Auteur d’une grossière simulation, le latéral brésilien de l’OM a écopé d’un second carton jaune et a été exclu en fin de première mi-temps. Une expulsion très sévère au regard du premier avertissement donné au défenseur italien selon Pierre-Emerick Aubameyang. Au micro de Canal+ après la rencontre face au Sporting Portugal ce mercredi soir lors de la 3e journée de Ligue des Champions, l’attaquant gabonais de 36 ans a laissé éclater toute sa colère et sa frustration. 
« C’est compliqué quand on vous rend la tâche difficile. Ce soir, les arbitres n’ont pas du tout été au niveau. Le Sporting ne nous a pas créé de problème en première mi-temps. Le premier jaune que prend Emerson est scandaleux, il ne peut rien faire avec sa main. En deuxième mi-temps, c’était plus compliqué. On a été obligés de jouer plus bas. Que nous dit l’arbitre ? Il nous dit rien, de toute façon, on n’a pas le droit de lui parler. C’est scandaleux. Quand on a un match avec de tels enjeux en Ligue des Champions, avoir de tels arbitres, c’est scandaleux. Ca nous pénalise, on faisait un bon match. Je suis très énervé mais bon, place au championnat. On avance. 18e avec 3 points ? Je ne pense pas qu’on soit à notre place. Vu le match ce soir… On avait bien démarré. Il faudra gagner le prochain match de Ligue des Champions à domicile » s’est énervé Pierre-Emerick Aubameyang, très déçu par l’arbitrage subi par les Marseillais ce mercredi à Lisbonne et par l’issue de la rencontre avec une défaite extrêmement frustrante pour l’OM.

Lire aussi

L'OM se saborde bêtement au Sporting PortugalL'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal
Emerson exclu, un « geste idiot » qui tue l’OMEmerson exclu, un « geste idiot » qui tue l’OM
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_272658_0057
Mercato

50 millions d’euros, Manchester United fait pleurer le Real

ICONSPORT_274542_0093
Ligue des Champions

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

ICONSPORT_273988_0180
OL

OL : Paulo Fonseca répond aux accusations

Fil Info

23:30
50 millions d’euros, Manchester United fait pleurer le Real
23:00
L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal
23:00
OL : Paulo Fonseca répond aux accusations
23:00
LdC : Programme TV et résultats de la 3e journée
22:56
LdC : Monaco gaspille contre Tottenham
22:30
Nantes : Guardiola l'a eu, Luis Castro le veut aussi
22:17
L1 : Létang suspendu pour ses propos après LOSC-OL
22:00
Emerson exclu, un « geste idiot » qui tue l’OM

Derniers commentaires

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

Comme dis plus haut, évite de m'inclure dans tes délires avec Greg.

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

NON surtout pas a la 2 EME MINUTES Accroche toi plutot a repondre avec les trolls pour organiser une visio avec eux ( UN ZGEG ) Tu seras arbitre et je te file des cartons 👌

Aubameyang atomise l’arbitre « scandaleux » de Sporting-OM

Jsuis pas d'accord, et même dans une idée de com, jsuis pas fan

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

Compte fake? Tu te trompes de cible je pense. Je n'ai qu'un seul compte si j'omets celui qui a été banni.

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

De quoi tu parles ? J'évoque les matches de 2022, et Germain ne faisait plus partie de l'OM.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading