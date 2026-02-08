UNFP : Greenwood face à Endrick, le choc explosif

Mason Greenwood et Endrick sont à la lutte pour le titre de joueur du mois de janvier en Ligue 1. Même si un autre joueur de l'OL rôde.

Aucun joueur du PSG en lutte pour le titre de joueur du mois, c’est suffisamment rare pour être souligné. Ce sera un duel OL -OM pour ce titre prestigieux. Mason Greenwood, qui marche sur l’eau avec Marseille même si ses coéquipiers ne sont pas toujours à sa hauteur, est candidat pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 du mois de janvier.

L’Anglais aura face à lui la recrue vedette de l’hiver, Endrick. Le Brésilien a empilé les buts avec Lyon et les actions décisives pour ses premiers pas dans notre championnat. Les deux joueurs cumulent trois buts et une passe décisive pendant ce mois de janvier.

Le troisième larron est le renard des surface à Lyon. Le Tchèque Pavel Sulc surprend par sa capacité à faire le geste juste, au bon endroit et au bon moment, avec souvent pas mal de réussite. Il a totalité 4 buts au mois de janvier. Ou de flair, comme il le fait comprendre avec sa célébration tout en auto-dérision.