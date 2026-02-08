ICONSPORT_283588_0145

UNFP : Greenwood face à Endrick, le choc explosif

Ligue 108 févr. , 12:50
parGuillaume Conte
9
Mason Greenwood et Endrick sont à la lutte pour le titre de joueur du mois de janvier en Ligue 1. Même si un autre joueur de l'OL rôde.
Aucun joueur du PSG en lutte pour le titre de joueur du mois, c’est suffisamment rare pour être souligné. Ce sera un duel OL-OM pour ce titre prestigieux. Mason Greenwood, qui marche sur l’eau avec Marseille même si ses coéquipiers ne sont pas toujours à sa hauteur, est candidat pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 du mois de janvier.
L’Anglais aura face à lui la recrue vedette de l’hiver, Endrick. Le Brésilien a empilé les buts avec Lyon et les actions décisives pour ses premiers pas dans notre championnat. Les deux joueurs cumulent trois buts et une passe décisive pendant ce mois de janvier.
Le troisième larron est le renard des surface à Lyon. Le Tchèque Pavel Sulc surprend par sa capacité à faire le geste juste, au bon endroit et au bon moment, avec souvent pas mal de réussite. Il a totalité 4 buts au mois de janvier. Ou de flair, comme il le fait comprendre avec sa célébration tout en auto-dérision.
Un sacré trio qui va certainement provoquer de nombreux votes sur le site de l’UNFP, qui organise cette récompense.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts5
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs19
Buts13
Passes décisives4
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
9
Articles Recommandés
ICONSPORT_312264_0014
Monaco

Nice-Monaco : Un entraineur joue sa peau

ICONSPORT_312586_0035
Ligue 1

Nice - Monaco : les compos (15h00 sur Ligue1+)

ICONSPORT_289569_0068
Ligue 1

OM-PSG : L'arbitre est déjà averti

ICONSPORT_309979_0510
Rennes

Rennes : Une voiture à plusieurs centaines de milliers d'euros, Embolo pourchasse les voleurs

Fil Info

08 févr. , 14:20
Nice-Monaco : Un entraineur joue sa peau
08 févr. , 14:18
Nice - Monaco : les compos (15h00 sur Ligue1+)
08 févr. , 14:00
OM-PSG : L'arbitre est déjà averti
08 févr. , 13:40
Rennes : Une voiture à plusieurs centaines de milliers d'euros, Embolo pourchasse les voleurs
08 févr. , 13:20
ASSE : « Nique tes morts ! » : Savanier craque à Geoffroy-Guichard
08 févr. , 13:00
PSG : Dembélé n'est pas en guerre contre Paris
08 févr. , 12:40
OL : Acherchour est choqué
08 févr. , 12:20
Le PSG favori pour Eli Junior Kroupi, c'est confirmé

Derniers commentaires

UNFP : Greenwood face à Endrick, le choc explosif

Greenwood sans hésiter il est plus complet et jamais de carton rouge et jamais blessé, sans lui l OM serait sûrement pas 4 ème, un peu comme mandanda a l époque il sauvé Marseille

UNFP : Greenwood face à Endrick, le choc explosif

Pourtant ça devrait être lui, le carton reçu par endrick hier (même si c'est pas janvier) et son match face à Lille ou il a été fantomatique devrait lui porter préjudice Quand à Sulc, hormis les lyonnais, peu de gens savent à quel point il est génial en faux 9

OL : John Textor sauvé par Vincent Duluc

Ces soit disant « bons choix »auraient été beaux quand il aurait coulé le club financièrement

UNFP : Greenwood face à Endrick, le choc explosif

Ah ? Du coup gouiri Aubam, paixao, robinio, hojberg sont enfin reconnus comme de la merde ? C'est bien il y a du progrès Il te reste plus qu'à appeler dijaya, duketogo13 et firstblood pr qu'ils le comprennent aussi 👍

OL : Endrick agressé, la Ligue 1 veut sa peau

Bah tu vois, je pense complètement le contraire... Comment peut-on défendre un mec qui simule autant ? ... Enfin bref, tout ça est une question d'état d'esprit.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142135131937-18
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

Loading