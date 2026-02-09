ICONSPORT_312883_0122

« Les Marseillais c’est des livreurs », le PSG va être sanctionné !

PSG09 févr. , 12:40
parClaude Dautel
4
Contrairement à ce que les observateurs craignaient, le match PSG-OM s'est déroulé dans son intégralité, même si l'arbitre a tout de même stoppé la rencontre pendant quelque minutes pour un chant injurieux. Mais une banderole venue du CUP va valoir des soucis à Paris.
Un an après la carnage qu'avait été la réception d'Adrien Rabiot au Parc des Princes, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont essayé tout au long de la semaine passée d'inciter leurs supporters à éviter les chants et les banderoles injurieuses. Les choses avaient mal commencé avec le show de Booba, ce dernier arborant après son spectacle une cagoule « Fuck l’OM ». Mais c'est l'apparatien d'un tifo avec la banderole « Les Marseillais c’est des livreurs » qui pourrait valoir des soucis au club de la capitale. Car au-dessus de ce message, on pouvait voir une personne arborant une casquette devant un camion de la société de livraison DPD, avec une plaque d'immatriculation très spéciale, et ce livreur tenait une boite contenant un rat. Pas besoin de faire un dessin afin de faire comprendre le message subliminal.
Dans La Provence, on a vu tout cela et forcément on n'est pas vraiment étonné. « Taquins lorsqu’ils ne sont pas racistes et/ou homophobes, les ultras ont passé plusieurs messages à l’intention de leur meilleur ennemi », constate le quotidien marseillais. Mais à quelques semaines des élections municpales, c'est Emmanuel Grégoire, candidat à la mairie de Paris et ancien adjoint d'Anne Hidalgo, qui a crié au scandale suite à cette séquence de la banderole. « Hier, le PSG a ébloui avec 5 buts contre l’OM. En revanche, l’homophobie, sur le terrain ou en tribune, c’est non et encore non. Il est temps que ces pratiques cessent. La fête n’en sera que plus belle » s'est indigné le candidat, qui a pris soin de ne pas autoriser les réponses à son message sur les réseaux sociaux.

La LFP s'est saisi du dossier

Après ce message, c'est un chant lancé en seconde période qui risque de valoir quelques soucis au Paris Saint-Germain et à ses supporters du virage Auteuil. En effet, en seconde période, et après un coup de chaud sur le terrain, l'arbitre a stoppé la rencontre et demandé que le chant « L’OM, l’OM, on t’enc.... » s'interrompe immédiatement. La commission de discipline a déjà prévu de convoquer le PSG suite à tout cela et une fermeture du virage Auteuil pour un match de Ligue 1 ne serait pas une surprise.
4
Loading