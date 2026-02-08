OM : Greenwood et Marseille, ça sent la fin

ICONSPORT_279505_0290
Meilleur buteur de Ligue 1, Mason Greenwood va probablement jouer ce dimanche son dernier PSG-OM. L'attaquant anglais doit viser plus haut pour espérer avoir un palmarès à la hauteur de son talent.
Si l'on met de côté l'affaire extra-sportive que l'on connaît, il est évident que Pablo Longoria et Medhi Benatia ont réussi un gros coup en faisant venir Mason Greenwood de Manchester United. Le joueur anglais a apporté un vrai plus à l'Olympique de Marseille, et c'est encore plus le cas cette saison. Oui mais voilà, si Roberto De Zerbi voit en Greenwood un potentiel Ballon d'Or, il faudra pour cela qu'il gagne des trophées avec son équipe. A 24 ans, l'heure du choix va donc sonner pour Greenwood, et dans La Provence, plusieurs anciens joueurs estiment que cela passe par un départ de l'OM. Car le reste de l'effectif n'est pas réellement au niveau de l'ancien mancunien.

Greenwood survole la Ligue 1

Frédéric Piquionne estime que si Mason Greenwood est actuellement le patron de Ligue 1, au-dessus d'Ousmane Dembélé, il va devoir hélas changer de club rapidement. « A l'instant T, Mason Greenwood est le meilleur joueur de Ligue 1 ... et de loin. Il est l'atout majeur de l'OM et le prétendant légitime à cette récompense individuelle en fin de saison. Il a le talent. Mais pour devenir un Ballon d'Or, ça ne suffit pas d’écraser la Ligue 1. Il faut jouer et briller chaque saison en Ligue des saison en Ligue des champions, et cela passe malheureusement par un départ vers une meilleure équipe que l’OM », explique l'ancien attaquant. Un avis partagé par Alain Giresse.
Pour l'ancien milieu de terrain de l'OM et de l'équipe de France, Mason Greenwood réussit à briller malgré des coéquipiers qui ne sont pas à son niveau. Et c'est fort. « Etre présent dans les grands rendez-vous, être celui sur lequel on se repose pour gagner ou se sortir d'une mau­vaise situation, c'est la démonstration d'un grand joueur. Il est, par exemple, le seul Olym­pien qui a su tirer son épingle du jeu en Ligue des champions, même quand l'OM a lourde­ment perdu. Son problème, c'est qu'on ne peut pas réclamer aux autres qu'ils soient à la hau­teur du très grand joueur qu'il est », constate Alain Giresse.
Sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2029, Mason Greenwood devrait donc pouvoir bénéficier d'un bon de sortie de la part des dirigeants phocéens. D'autant plus que sa valeur marchande tourne actuellement autour de 50 millions d'euros selon Transfermarkt. Pablo Longoria étant plutôt bon vendeur, le patron de l'OM pourrait faire l'affaire du siècle au prochain mercato.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts5
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs19
Buts13
Passes décisives4
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
1
