OM : L'Ajax gravement malade en arrivant à Marseille

OM29 sept. , 10:30
parGuillaume Conte
1
L'OM va devoir aller chercher ses premiers points en Ligue des Champions cette semaine contre l'Ajax Amsterdam. L'équipe néerlandaise est loin d'être dans sa meilleure forme. 
Depuis quelques saisons désormais, l’Ajax Amsterdam n’est plus forcément l’équipe néerlandaise qui fait le plus peur. La formation de la capitale a connu des moments délicats et s’est même retrouvée absente de la Ligue des Champions, chose impensable il y a peu. Le PSV et le Feyenoord apparaissent comme plus solides, et le célèbre centre de formation de l’Ajax ne délivre plus pépite sur pépite. Ce coup de moins bien se confirme encore cette année, avec un bilan positif mais loin d’être impressionnant de trois nuls et quatre victoires en championnat. 
Le week-end denier, l’Ajax s’est défait de Breda sur le score de 2-1, avec un adversaire réduit à 10. Pas de quoi convaincre les observateurs, pour qui le club d’Amsterdam n’a pas encore une alchimie et des joueurs capables de rivaliser au plus haut niveau européen. Une aubaine pour l’OM, qui reçoit ce mardi l’Ajax ? Clairement pour Karim El Ahmadi, ancien international marocain qui a fait une très grande partie de sa carrière aux Pays-Bas, avant de devenir consultant. 
Pour l’ex-milieu de terrain, il y a notamment d’énormes failles défensives à l’Ajax, qui peuvent permettre aux attaquants marseillais de se régaler. « L’Ajax défend comme une équipe qui joue pour le maintien. Ils ne savent pas comment s’organiser. Ils n’ont aucune idée de ce qu’ils font les uns les autres. On a l’impression que le staff technique ignore les qualités des joueurs. Je ne vois pas vraiment de plan chez eux. C’est inquiétant. L’Ajax a vraiment beaucoup de problèmes », a fait savoir Karim El Ahmadi dans l’émission « Dit Was Het Weekend ». 
Pour son entrée en Ligue des Champions, l’Ajax a subi la loi de l’Inter Milan sans parvenir à réagir face à la supériorité des Italiens, victorieux 2-0. 

Champions League

30 septembre 2025 à 21:00
Olympique Marseille
21:00
Ajax
1
