OM : La signature d'un joueur de classe mondiale confirmée !

OM22 oct. , 8:20
parClaude Dautel
La possible venue d'Endrick à l'Olympique de Marseille lors du prochain mercato hivernal sous forme de prêt se précise. Plusieurs médias sont désormais convaincus que le Brésilien du Real Madrid va signer à l'OM.
Tandis que l'OM de Roberto De Zerbi joue ce mercredi un match important à Lisbonne face au Sporting, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont déjà le nez dans le prochain marché des transferts. Et depuis plusieurs jours, le nom d'Endrick revient sans cesse du côté du Vélodrome. Plus rien ne semblant impossible aux dirigeants de l'Olympique de Marseille, la signature de l'attaquant brésilien du Real Madrid semblait tout de même illusoire, d'autant plus que Xabi Alonso paraissait pouvoir relancer Endrick. Mais finalement, ce n'est pas le cas, et le prêt du joueur recruté pour 47,5 millions d'euros à Palmeiras est désormais l'option numéro 1 pour Florentino Perez. Ce mercredi, deux médias de plus confirment que dans l'opération, Marseille est désormais le favori numéro 1 pour accueillir le jeune brésilien de 19 ans.

L'OM ne se cache plus dans le dossier Endrick

Même si la concurrence sera énorme pour Endrick à l'Olympique de Marseille, car actuellement Aubameyang et Greenwood flambent comme jamais, le scénario de rêve semble se mettre en place pour cette signature d'un joueur de classe mondiale. « Comme l'a déjà rapporté Diario AS, Endrick envisage un prêt pour ce mercato hivernal. Le joueur n'a pas encore eu de temps de jeu, et la possibilité d'un départ, seulement temporaire, du Real Madrid s'accroît de semaine en semaine. De nombreux clubs sont intéressés, mais ESPN suggère une destination possible : l'Olympique de Marseille », indique le quotidien sportif AS, à quelques heures de Sporting-OM. Pour faciliter les choses, le Real Madrid prendra en charge une partie du salaire d'Endrick, l'idée des Merengue étant évidemment de prêter le jeune attaquant brésilien sans option d'achat.
A l'heure où l'Olympique de Marseille est en tête du classement de Ligue 1, et peut faire un pas vers la suite de la Ligue des champions en cas de victoire à Lisbonne, la signature, même pour six mois, d'Endrick serait un coup énorme. Car l'OM a prouvé qu'il pouvait relancer pas mal de joueurs dont on pensait que leur carrière était mal embarquée. A voir ce que le clan Endrick va décider, car il est peu probable que Roberto De Zerbi lui garantisse du temps de jeu s'il rejoint le club phocéen.
Loading