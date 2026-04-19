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Tochukwu Nnadi

OM : La recrue fantôme de Benatia veut s'en aller

OM19 avr. , 11:30
parMehdi Lunay
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Cet hiver, l'Olympique de Marseille surprenait tous les observateurs en misant 6 millions d'euros sur Tochukwu Nnadi. Le milieu nigérian n'a disputé que 34 minutes sous les couleurs phocéennes. De quoi le forcer à s'en aller cet été.
En colère après la défaite de l'OM à Lorient samedi, Medhi Benatia avouait ne pas pouvoir expliquer certaines prestations phocéennes cette saison. Les observateurs non plus ne savent pas expliquer certaines décisions du directeur sportif. La première concerne le transfert mystérieux de Tochukwu Nnadi cet hiver. Le milieu nigérian de 22 ans a débarqué de Zulte-Waregem en Belgique contre 6 millions d'euros. Un recrutement surprenant qui n'a pas réjoui le staff marseillais. Nnadi peine à se faire une place à l'OM.

Nnadi veut rejoindre l'Angleterre

Le Nigérian est boudé par Habib Beye comme il avait été boudé par Roberto de Zerbi juste avant. Il ne cumule que quatre entrées en jeu avec Marseille pour un temps de jeu total de 34 minutes. Encore resté sur le banc à Lorient samedi, Nnadi n'en peut plus selon les informations du compte X La Minute OM. Sur le réseau social d'Elon Musk, il indique que le jeune joueur ne veut pas rester sur la Canebière la saison prochaine. Il vise un transfert en Angleterre.
« L’entourage du nigérian, initialement souhaité par Medhi Benatia, chercherait désormais une porte de sortie en Premier League », écrit La Minute OM. Un projet qui va à l'encontre des envies de la direction. Celle-ci compte sur Nnadi la saison prochaine comme évoqué par L'Equipe plus tôt dans la semaine. Sous contrat jusqu'en 2030, le Nigérian devra vraiment attirer un prétendant sérieux et riche au mercato sous peine d'être bloqué dans la cité phocéenne. Ce ne serait pas forcément un drame puisque l'OM va évoluer dans les prochaines semaines avec la possible arrivée d'un nouvel entraîneur.
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Bien entendu qu'il faisait mieux il suffit de savoir compter espèce de bourrique que tu es , pourquoi il est parti ?? Parceque pas soutenu par cette direction en bois et ces joueurs dépourvue de leader d'équipe depuis le départ de rabiot ... si seulement la direction avait posé ses couille et tapé du poing sur la table quitte a envoyer les U19 ou les U17 si ils étaient pas motivé..de zerbi la terre entière le veux comme coach lui il allait pas se rendre malade il a pris ses affaires il sest taillé , et il a bien fait vue le bourbier tant pis pour nous, mauvaise gestion de la direction sur la cas rabiot déjà... puis sur le cas de zerbi ensuite ,on etait 2eme quand il etait la ..tu crois qu'avec beye les mecs comme rabiot et greenwood vont venir ?? Ils étaient venu pour lui..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
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Lens
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54301668493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
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6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
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18
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