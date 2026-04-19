OM : La recrue fantôme de Benatia veut s'en aller

Cet hiver, l'Olympique de Marseille surprenait tous les observateurs en misant 6 millions d'euros sur Tochukwu Nnadi. Le milieu nigérian n'a disputé que 34 minutes sous les couleurs phocéennes. De quoi le forcer à s'en aller cet été.

En colère après la défaite de l' OM à Lorient samedi, Medhi Benatia avouait ne pas pouvoir expliquer certaines prestations phocéennes cette saison. Les observateurs non plus ne savent pas expliquer certaines décisions du directeur sportif. La première concerne le transfert mystérieux de Tochukwu Nnadi cet hiver. Le milieu nigérian de 22 ans a débarqué de Zulte-Waregem en Belgique contre 6 millions d'euros. Un recrutement surprenant qui n'a pas réjoui le staff marseillais. Nnadi peine à se faire une place à l'OM.

Nnadi veut rejoindre l'Angleterre

Le Nigérian est boudé par Habib Beye comme il avait été boudé par Roberto de Zerbi juste avant. Il ne cumule que quatre entrées en jeu avec Marseille pour un temps de jeu total de 34 minutes. Encore resté sur le banc à Lorient samedi, Nnadi n'en peut plus selon les informations du compte X La Minute OM. Sur le réseau social d'Elon Musk, il indique que le jeune joueur ne veut pas rester sur la Canebière la saison prochaine. Il vise un transfert en Angleterre.