Pablo Longoria, président de l'OM

« Longoria était drogué au mercato », ça balance à l'OM

OM
parClaude Dautel
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Écarté brutalement de l'Olympique de Marseille au printemps dernier, Pablo Longoria a rebondi du côté de River Plate, dont il est devenu le directeur sportif. Du côté de l'OM, les langues se délient concernant l'ancien président.
Les supporters de l'Olympique de Marseille sont passés d'un extrême à l'autre au mercato. Alors que Pablo Longoria multipliait les opérations à chaque fenêtre des transferts, ce qui lui avait valu de très vives critiques venues de l'extérieur, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi n'ont recruté aucun renfort, sur ordre de Frank McCourt. Le propriétaire américain de l'OM, qui a racheté le club il y a dix ans, a mis du temps avant de constater que l'ancien président du club phocéen avait joué au Monopoly avec son argent. Résultat, les caisses de l'Olympique de Marseille sont vides, la DNCG menace encore l'OM et Pablo Longoria a été viré manu militari. Dans Le Figaro, des sources internes au club estiment que Longoria a totalement craqué à chaque mercato, l'ancien président semblant être totalement sous l'emprise de l'adrénaline engendrée par les transferts.

Longoria en voulait toujours plus

« Pablo Longoria était drogué au mercato, aux transferts incessants, cela l'excitait et il a perdu tout entendement. Il a parfois pris des décisions tard le soir, sous le coup de la colère. Il savait s'y prendre et plein de fois il a séduit McCourt pour demander une rallonge ou acheter un joueur. Il s'est senti tout-puissant et si, sportivement, il avait d'immenses connaissances, le costume de président était trop grand pour lui », explique, dans le quotidien, cette source marseillaise. Mais, si Pablo Longoria est au coeur des critiques, il ne peut pas être le seul à avoir ainsi mené l'Olympique de Marseille dans le mur.

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Et c'est d'ailleurs ce qui se dit toujours en interne. « Accuser Longoria ? C'est une manière pour le conseil de surveillance de se défausser et de ne pas assumer sa responsabilité. McCourt a été dupé par beaucoup qui ont profité de sa méconnaissance du contexte européen et de la Ligue 1. En fin de compte, il n'a jamais trouvé la personne de confiance capable de tenir le club », confie une autre source proche de l'OM.
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Derniers commentaires

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Lissé sur 15 ans ça fait 100 M / an de sponsoring "maison". C'est beaucoup et peu à la fois quand on sait comment le FPF nous a empêcher de flamber certaines années alors que le proprio a largement les moyens.

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Chacun va un peu ou il veut quest ce que cela peut te foutre ?? Tu t'ennuies dans ta pauvre vie pour en etre a regarder ca ?? Je sais pas mafoi chacun mène un peu sa vie comme il l'entend

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Cest juste que jai autre chose a foutre de ma vie que de savoir la religion de untel ou untel de savoir comment il s'habille ce quil mange etc etc il y a d'autre soucis plus grave comme le manque de toubib et d'enseignant, sérieux toi ton soucis cest detre raciste avec tout les manques de moyen ailleurs ?? On sent que tu t'éclates dans la vie pauvre type ta rien d'autre a foutre que ca ?? Tes vraiment un pauvre malheureux

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Marseille paris Metz, le reste cest a droite ou " apolitique " sainte cest 50 50 le reste a droite , oui meme Rennes et jeunesse roahzon

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Des radicaux il y en a dans toute les religions meme chez les chrétiens, va faire un tour en europe de l'est voir un peu , pareil chez les juif netenyaoud cest quoi ?? A lui seul il a exterminé une population entière moralite ?? Les croates qui ont massacré des villages entier serbes ?? Des serbes qui ont massacré des villages entiers bosniaques ou kosovar ?? Des kosovar qui ont aussi détruit des villages serbes et ont fait des trafics d'organe ??? Tout cela au nom de la religion et de l'intolérance des fanatique raciste comme toi la Yougoslavie est l'exemple parfait de l'intolérance de toutes les religions, personne ne veut vivre avec personne !!! Voila le problème !! L'intolérance et le fachisme Croate chrétiens qui n'aime pas les serbes orthodoxe l'inverse est réciproque..

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