« Longoria était drogué au mercato », ça balance à l'OM

Écarté brutalement de l'Olympique de Marseille au printemps dernier, Pablo Longoria a rebondi du côté de River Plate, dont il est devenu le directeur sportif. Du côté de l'OM, les langues se délient concernant l'ancien président.

Le Figaro, des sources internes au club estiment que Longoria a totalement craqué à chaque mercato, l'ancien président semblant être totalement sous l'emprise de l'adrénaline engendrée par les transferts. Les supporters de l'Olympique de Marseille sont passés d'un extrême à l'autre au mercato . Alors que Pablo Longoria multipliait les opérations à chaque fenêtre des transferts, ce qui lui avait valu de très vives critiques venues de l'extérieur, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi n'ont recruté aucun renfort, sur ordre de Frank McCourt. Le propriétaire américain de l'OM, qui a racheté le club il y a dix ans, a mis du temps avant de constater que l'ancien président du club phocéen avait joué au Monopoly avec son argent. Résultat, les caisses de l'Olympique de Marseille sont vides, la DNCG menace encore l'OM et Pablo Longoria a été viré manu militari. Dans, des sources internes au club estiment que Longoria a totalement craqué à chaque mercato, l'ancien président semblant être totalement sous l'emprise de l'adrénaline engendrée par les transferts.

Longoria en voulait toujours plus

« Pablo Longoria était drogué au mercato, aux transferts incessants, cela l'excitait et il a perdu tout entendement. Il a parfois pris des décisions tard le soir, sous le coup de la colère. Il savait s'y prendre et plein de fois il a séduit McCourt pour demander une rallonge ou acheter un joueur. Il s'est senti tout-puissant et si, sportivement, il avait d'immenses connaissances, le costume de président était trop grand pour lui », explique, dans le quotidien, cette source marseillaise. Mais, si Pablo Longoria est au coeur des critiques, il ne peut pas être le seul à avoir ainsi mené l'Olympique de Marseille dans le mur.

Et c'est d'ailleurs ce qui se dit toujours en interne. « Accuser Longoria ? C'est une manière pour le conseil de surveillance de se défausser et de ne pas assumer sa responsabilité. McCourt a été dupé par beaucoup qui ont profité de sa méconnaissance du contexte européen et de la Ligue 1. En fin de compte, il n'a jamais trouvé la personne de confiance capable de tenir le club », confie une autre source proche de l'OM.