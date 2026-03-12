Pavard acheté par l'OM, un indice de plus

Arrivé en prêt avec option d'achat l'été dernier, Benjamin Pavard ne fait pas totalement l'unanimité à Marseille. La dernière déclaration de Habib Beye à son sujet redonne toutefois de quoi croire que l'OM le recrutera définitivement à l'issue de la saison.

C'était la cerise sur le gâteau. A la fin du mercato estival 2025, Medhi Benatia et Pablo Longoria parvenaient à convaincre l'Inter Milan de céder Benjamin Pavard sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 15 millions d'euros assortie. Très rapidement, le champion du monde 2018 et finaliste de la dernière Ligue des champions a fait parler son expérience et est devenu un élément central de la formation de Roberto De Zerbi.

Sauf que de gros problèmes d'irrégularité sont survenus par la suite, à tel point qu'il n'était plus du tout question d'une éventuelle levée de son option d'achat en fin de saison. L'arrivée de Habib Beye à l' OM semble toutefois relancer le débat sur l'intérêt de le conserver à l'issue de son prêt, alors que sa dernière conférence de presse rouvre le champ des possibles.

Benjamin Pavard, partira, partira pas ?

« Quand Benjamin est arrivé ici, il a été très performant immédiatement. Il a ensuite connu une période un peu plus difficile. Je lui ai simplement rappelé que s’il avait accompli tout cela dans sa carrière, c’est parce qu’il est un immense joueur. Contre Toulouse, il a été très bon défensivement, dans le harcèlement et la lecture du jeu. Il possède aussi une grande qualité de pied. Mon rôle est de continuer à lui donner cette confiance pour qu’il soit libéré dans sa performance », a lancé Habib Beye, très élogieux à son égard, en conférence de presse.

Pour rappel, Nayef Aguerd va manquer plusieurs semaines de compétition du fait de sa récente opération pour soigner une pubalgie qu'il trainait depuis plusieurs mois. L'occasion d'assurer à Benjamin Pavard un temps de jeu conséquent et l'opportunité de montrer que l'OM aurait raison de lever son option d'achat à l'issue de la saison.