ICONSPORT_285236_0348
Benjamin Pavard

Pavard acheté par l'OM, un indice de plus

OM12 mars , 21:00
parQuentin Mallet
0
Arrivé en prêt avec option d'achat l'été dernier, Benjamin Pavard ne fait pas totalement l'unanimité à Marseille. La dernière déclaration de Habib Beye à son sujet redonne toutefois de quoi croire que l'OM le recrutera définitivement à l'issue de la saison.
C'était la cerise sur le gâteau. A la fin du mercato estival 2025, Medhi Benatia et Pablo Longoria parvenaient à convaincre l'Inter Milan de céder Benjamin Pavard sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 15 millions d'euros assortie. Très rapidement, le champion du monde 2018 et finaliste de la dernière Ligue des champions a fait parler son expérience et est devenu un élément central de la formation de Roberto De Zerbi.
Sauf que de gros problèmes d'irrégularité sont survenus par la suite, à tel point qu'il n'était plus du tout question d'une éventuelle levée de son option d'achat en fin de saison. L'arrivée de Habib Beye à l'OM semble toutefois relancer le débat sur l'intérêt de le conserver à l'issue de son prêt, alors que sa dernière conférence de presse rouvre le champ des possibles.

Benjamin Pavard, partira, partira pas ?

« Quand Benjamin est arrivé ici, il a été très performant immédiatement. Il a ensuite connu une période un peu plus difficile. Je lui ai simplement rappelé que s’il avait accompli tout cela dans sa carrière, c’est parce qu’il est un immense joueur. Contre Toulouse, il a été très bon défensivement, dans le harcèlement et la lecture du jeu. Il possède aussi une grande qualité de pied. Mon rôle est de continuer à lui donner cette confiance pour qu’il soit libéré dans sa performance », a lancé Habib Beye, très élogieux à son égard, en conférence de presse.
Pour rappel, Nayef Aguerd va manquer plusieurs semaines de compétition du fait de sa récente opération pour soigner une pubalgie qu'il trainait depuis plusieurs mois. L'occasion d'assurer à Benjamin Pavard un temps de jeu conséquent et l'opportunité de montrer que l'OM aurait raison de lever son option d'achat à l'issue de la saison.

Lire aussi

OM : Défaite 3-0, quand Benatia a mis De Zerbi au placardOM : Défaite 3-0, quand Benatia a mis De Zerbi au placard
OM : Greenwood et Benatia, les révélations de La ProvenceOM : Greenwood et Benatia, les révélations de La Provence
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_361644_0481
PSG

PSG : Kang-in Lee fait des ravages au mercato

gerard lopez a gagne bordeaux est invendable iconsport 157711 0508 2 389309
Bordeaux

Bordeaux : La Ligue 1 dans 7 ans, l'annonce déprimante

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats des 8es de finale aller

Fil Info

12 mars , 22:00
PSG : Kang-in Lee fait des ravages au mercato
12 mars , 21:30
Bordeaux : La Ligue 1 dans 7 ans, l'annonce déprimante
12 mars , 20:46
EL : Programme TV et résultats des 8es de finale aller
12 mars , 20:43
CL : Programme TV et résultats des 8es de finale aller
12 mars , 20:42
CL : Strasbourg prend l'avantage sur Rijeka
12 mars , 20:41
EL : Le LOSC tombe froidement contre Aston Villa
12 mars , 20:30
OL : 34ME, la très belle affaire lyonnaise
12 mars , 20:00
PSG : Barcola et Mayulu ont tranché, un départ est acté

Derniers commentaires

Celta Vigo - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

C'est lent, les mecs manquent de folie ptn

Celta Vigo - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Je ne comprends pas nos corner toujours rentrants il ne peuvent pas inverser Abner et Tolisso ?

Celta Vigo - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Tiens... voilà encore l'idiot du village vient la ramener. ^^

Celta Vigo - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Normalement... oui. Mais toi... pauvre daube... tu voyais l'OL en Ligue2. Ben ouais !

Celta Vigo - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

On espère un retour de Moreira et Sulc pour le retour, qu'on montre quand même autre chose offensivement. La même maitrise avec des attaquants qui savent mettre le feu et être dangereux.. Là ça fait 4 matchs qu'on joue en U sans inspiration :(

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading