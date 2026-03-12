OM : Rulli n’assume pas et dénonce ses coéquipiers

Pointé du doigt pour ses erreurs à répétition, Geronimo Rulli a profité de son passage en conférence de presse pour se défendre. Le gardien de l’Olympique de Marseille ne comprend pas pourquoi les critiques n’ont pas davantage concerné le reste de l’équipe.

Il faudra plus de temps pour savoir si l’Olympique de Marseille est vraiment guéri. Le constat vaut aussi pour Geronimo Rulli qui a enchaîné les erreurs grossières et lourdes de conséquences pour son équipe. Passé en conférence de presse ce jeudi, le gardien marseillais ne pouvait pas échapper aux questions sur sa récente méforme. Mais l’Argentin n’était pas d’humeur à assumer seul.

« Je pense que j’ai vécu ce que toute l’équipe a vécu, s’est défendu l’ancien Montpelliérain. Mais la vérité, c’est que moi je suis le gardien et quand on reçoit des buts, la responsabilité est plus pour le gardien que pour les autres. Oui, j’ai passé un moment difficile, comme tous les joueurs, parce que nous avions beaucoup d’illusions sur la saison que nous n’avons pas réussi à faire. » Ce sont donc tous les Marseillais, et pas uniquement Geronimo Rulli, qui ont plongé mentalement à cause des déceptions connues.

J'ai retrouvé la confiance de l'équipe - Geronimo Rulli

« Nous sommes des êtres humains, a rappelé le portier titulaire. Nous avons vécu beaucoup de situations dures dans les dernières minutes des matchs. Le match contre Paris, l’élimination en Ligue des Champions dans la dernière seconde avec le but de Benfica. Personnellement, je pense que nous avons seulement raté le match contre Bruges. » Chacun se fera son avis sur l’analyse du Marseillais qui a fini par retrouver le sourire. Le cadre de l’Olympique de Marseille assure qu’il a surmonté sa mauvaise passe.

« Comment j'ai retrouvé la confiance ? J’ai travaillé beaucoup pendant ces trois mois, plus que jamais, a-t-il répondu. Et maintenant je suis content parce que j’ai retrouvé la confiance en moi et aussi la confiance de l’équipe. » Manifestement, la méforme de Geronimo Rulli n’inquiétait pas seulement son précédent coach Roberto De Zerbi qui l’avait relégué sur le banc lors du Classique (5-0 pour le PSG) le 8 février dernier.