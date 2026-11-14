LdN : Le Portugal humilié à domicile par le Danemark

OM : Rabiot viré, c'est pas de la faute de Benatia

Vous ne mettez pas ce qu'il a dit sur les joueurs de l'OM ? « Aujourd’hui, il n’y a plus de leader. Ce sont des vicieux. Des vicieux et des jaloux. Et ça commence très tôt. J’appelle ça les générations maudites. Ils n’ont plus les couilles…. C’est bien de dire : je porte le maillot de l’OM, en ville, je me promène, je suis quelqu’un, j’ai une belle villa. Mais quand tu rentres au Vélodrome, il faut assumer. Quand il y a un sprint de 50 mètres à faire parce que tu perds un ballon, il faut le faire »