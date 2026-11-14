EdF : Gilles Verdez alerte déjà Zinedine Zidane

Connu pour être l'un des lieutenants de Cyril Hanouna, Gilles Verdez a d'abord été un journaliste sportif pour Le Parisien et L'Equipe. Ce samedi, c'est sur RTL qu'il s'est penché sur l'état de l'équipe de France avant de défier la Turquie.

La défaite des Bleus, la première de l'ére Zidane, a calmé l'euphorie qui entourait l'équipe de France depuis que le successeur de Didier Deschamps en avait pris les commandes. Mais dimanche soir, avec le retour de Kylian Mbappé, on attend une victoire de la France contre la Turquie. Et pour Gilles Verdez, peu importe la manière. Même si tout le même rêve de voir Zinedine Zidane donner de la magie à son équipe, le journaliste estime que seul un succès face à la Turquie, qui a joué cinq matchs et les a tous perdus, est important. Et il veut voir dans le fait que cette rencontre se jouera à Bordeaux comme un vrai signe du destin pour Zizou.

Bordeaux, là où tout a commencé pour Zidane

Au micro de RTL, le complice de Cyril Hanouna a confié ses désirs. « Après la fin de l'illusion, place à la réaction, car cette défaite face à l’Italie génère l'ombre d'un doute. Un pressing trop éphémère, une dislocation défensive à l'image de Malo Gusto, symbole de la déshérence des latéraux. Un manque de hargne aussi au milieu et des attaquants davantage aimantés par les poteaux que par les filets. Au total, un fiasco. Certes, les blessés étaient nombreux, mais les promesses du rassemblement précédent s'évanouissent aussi vite que le mythe de l'invincibilité du sélectionneur », faite remarquer Gilles Verdes, qui estime que cette délocalisation à Bordeaux doit inspirer Zinedine Zidane et l'équipe de France.

«Vouloir séduire dans le jeu, c'est parfait, mais gagner, c'est plus que parfait. Alors, à Zizou de resolidifier l'ensemble pour que la moindre contrariété n'enraye pas un orchestre trop vite désaccordé. La bonne nouvelle, c'est que la France joue demain à Bordeaux, là où Zidane a brillé en club et là où il a débuté chez les Bleus en 1994 face à la République tchèque. Deux buts en deux minutes, prémices d'une épopée légendaire. Désormais, à ses joueurs d'écrire la leur, et vite », prévient, sur RTL, le journaliste.