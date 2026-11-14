Accusé par Rennes, le PSG devra s’expliquer

D’accord pour inverser l’affiche et accueillir le Paris Saint-Germain (2-2) en août dernier, le Stade Rennais se bat pour obtenir la réception du match retour. Le club breton a saisi le CNOSF et les deux parties sont attendues pour les auditions lundi.

L’affaire est loin d’être terminée. Près de trois mois plus tard, Rennes espère toujours obtenir la réception du match retour contre le Paris Saint-Germain . Le club breton s’estime lésé après avoir accepté d’inverser la rencontre aller en août dernier. Rappelons que les Parisiens, censés accueillir ce rendez-vous de la 1ère journée de Ligue 1, n’avaient pas pu présenter un terrain suffisamment praticable à cause de la canicule. Les Rouge et Noir avaient alors accepté d’organiser le match cinq jours avant sa programmation, en considérant qu’ils recevraient également le double champion d’Europe au retour.

aucune incidence sur la suite du calendrier, sauf circonstances exceptionnelles ». Malheureusement pour C’est effectivement ce que stipule le règlement dans lequel la Ligue de Football Professionnel indique qu’une inversion n’a «». Malheureusement pour Rennes , même si les fortes chaleurs avaient touché toute la France, la commission des compétitions de la LFP avait décidé de programmer le match retour au Parc des Princes. L’instance s’était contentée d’infliger une amende de 150 000 euros au Paris Saint-Germain.

Le CNOSF attend les deux clubs

De quoi provoquer la colère des Rennais qui avaient saisi la Conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif (CNOSF) le 11 septembre dernier. Depuis, le pensionnaire du Roazhon Park n’a pas fait marche arrière. La procédure est toujours en cours et selon les informations de L’Equipe, Rennes et l’actuel leader de Ligue 1 sont attendus pour leurs auditions respectives lundi. Le CNOSF rendra ensuite son verdict, sachant que son avis ne sera que consultatif. Il faut donc s’attendre à ce que l’affaire se poursuive.