OM : Kondogbia change brutalement de métier

Critiqué par les supporters marseillais au sujet de sa nouvelle carrière de rappeur, Geoffrey Kondogbia a répondu avec humour après son retour sur les terrains.

Geoffrey Kondogbia est un homme nouveau. Absent pendant de longues semaines à cause d’une blessure à un mollet, le joueur de 32 ans a effectué son grand retour sous le maillot de l’ OM contre Nice vendredi. Déjà dans le groupe face à Brest avant la trêve internationale de novembre, l'ancien joueur de Monaco a même été titularisé par Roberto De Zerbi dans l’entrejeu marseillais. Plus aligné dans un onze de départ depuis septembre, le milieu de terrain a plutôt très bien répondu aux attentes de son coach.

En l’absence de Pierre-Emile Hojbjerg, laissé au repos avant le retour de la Ligue des Champions, Kondogbia a réalisé une belle prestation aux côtés de Vermeeren en étant toujours bien placé et juste pour guider son équipe vers le succès. Une petite revanche pour Kondogbia, qui avait pris cher pendant son absence. Il faut dire que le milieu a plus fait parler de lui pour sa nouvelle carrière de rappeur que pour ses performances sur les terrains depuis deux mois.

« Je prends du plaisir à le faire » - Geoffrey Kondogbia

Malgré les critiques des supporters, qui le sentaient plus investi dans ses sons de rap que sur sa convalescence, Kondogbia a bien répondu aux haters. « Les sons de rap pendant mon absence ? Je n’ai pas encore de studio à la maison. C’est juste un passe-temps, un exutoire, comme voyager ou avoir un plat préféré... Quand j’en ai la possibilité, je prends du plaisir à le faire et de manière naturelle, sans avoir d’arrière-pensée. Je le fais quand j’en ai envie et quand je peux. Rien de plus ni moins », a lancé Kondogbia devant des journalistes bien amusés par la situation. Footballeur et donc rappeur, Kondogbia espère maintenant garder la forme pour s’imposer de nouveau comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu marseillais, où l'absence d’Adrien Rabiot se fait encore ressentir par moments.