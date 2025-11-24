Kondogbia OM

OM : Kondogbia change brutalement de métier

OM24 nov. , 10:30
parAlexis Rose
0
Critiqué par les supporters marseillais au sujet de sa nouvelle carrière de rappeur, Geoffrey Kondogbia a répondu avec humour après son retour sur les terrains.
Geoffrey Kondogbia est un homme nouveau. Absent pendant de longues semaines à cause d’une blessure à un mollet, le joueur de 32 ans a effectué son grand retour sous le maillot de l’OM contre Nice vendredi. Déjà dans le groupe face à Brest avant la trêve internationale de novembre, l'ancien joueur de Monaco a même été titularisé par Roberto De Zerbi dans l’entrejeu marseillais. Plus aligné dans un onze de départ depuis septembre, le milieu de terrain a plutôt très bien répondu aux attentes de son coach.
En l’absence de Pierre-Emile Hojbjerg, laissé au repos avant le retour de la Ligue des Champions, Kondogbia a réalisé une belle prestation aux côtés de Vermeeren en étant toujours bien placé et juste pour guider son équipe vers le succès. Une petite revanche pour Kondogbia, qui avait pris cher pendant son absence. Il faut dire que le milieu a plus fait parler de lui pour sa nouvelle carrière de rappeur que pour ses performances sur les terrains depuis deux mois.
« Je prends du plaisir à le faire »
- Geoffrey Kondogbia
Malgré les critiques des supporters, qui le sentaient plus investi dans ses sons de rap que sur sa convalescence, Kondogbia a bien répondu aux haters. « Les sons de rap pendant mon absence ? Je n’ai pas encore de studio à la maison. C’est juste un passe-temps, un exutoire, comme voyager ou avoir un plat préféré... Quand j’en ai la possibilité, je prends du plaisir à le faire et de manière naturelle, sans avoir d’arrière-pensée. Je le fais quand j’en ai envie et quand je peux. Rien de plus ni moins », a lancé Kondogbia devant des journalistes bien amusés par la situation. Footballeur et donc rappeur, Kondogbia espère maintenant garder la forme pour s’imposer de nouveau comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu marseillais, où l'absence d’Adrien Rabiot se fait encore ressentir par moments.

Lire aussi

OM : Kondogbia se met au rap et clashe un club de L1OM : Kondogbia se met au rap et clashe un club de L1
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277974_0197
OL

OL : Daniel Riolo voit un problème gigantesque à Lyon

ICONSPORT_277701_0201
Paris Sportifs

Paris Sportifs : 137 euros sans risque, le réveil de l'OM rapporte gros

ICONSPORT_274910_0616
OM

OM : « Greenwood n’a rien à faire dans ce club », L’Equipe du Soir fait polémique

ICONSPORT_277997_0063
LOSC

LOSC : Olivier Giroud a refusé cette consigne de Bruno Genesio

Fil Info

15:40
OL : Daniel Riolo voit un problème gigantesque à Lyon
15:20
Paris Sportifs : 137 euros sans risque, le réveil de l'OM rapporte gros
15:00
OM : « Greenwood n’a rien à faire dans ce club », L’Equipe du Soir fait polémique
14:30
LOSC : Olivier Giroud a refusé cette consigne de Bruno Genesio
14:00
Nasser Al-Khelaifi à Milan, l'Inter enrage
13:40
L'OL s'est lourdement trompé, un journaliste se lâche
13:20
OM : Facundo Medina absent encore un mois
13:00
PSG : Le Qatar met 300 ME pour un achat historique
12:40
OL : Le cas Endrick fait exploser Madrid

Derniers commentaires

Kylian Mbappé : Xabi Alonso appelle au secours

dans son droit mdr

OM : Facundo Medina absent encore un mois

ya pas que lui

OM : Facundo Medina absent encore un mois

Mais qu'est ce que tu racontes ? Quand on a recruté Medina il etait pas blessé hein il ad'ailleurs joué tout de suite en amical.... Toujours des avis a se torcher le fion sur ce site 🤣

Kylian Mbappé : Xabi Alonso appelle au secours

Perez ne va pas tarder à pleurer et à invoquer la faute au PSG .car ,dans son droit ,le club de la capitale réclame 490 millions d'euros à l'attaquant. Mdrr ,continuez à lui faire des éloges pour ce petit capricieux

OM : Facundo Medina absent encore un mois

Non ,pas sur le staff médical mais la cellule de Recrutement. Celle ci est allé chercher un joueur qu'on savait blessé . Et lens était heureux de s'en débarrasser. L'OM ,s'est encore fait avoir , même qu'il y'a 90% de chance qu'il soit renvoyeyen fin de saison dans le nord .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading