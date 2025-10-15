OM : Kondogbia se met au rap et clashe un club de L1

Milieu parfois utilisé en défense, Geoffrey Kondogbia est un joueur très utile pour l'Olympique de Marseille. Mais, le Centrafricain ne se satisfait pas de sa vie de footballeur. Il écrit des morceaux de rap, trouvant l'inspiration pour ses paroles dans le ballon rond.

Malgré le recrutement solide réalisé par l' Olympique de Marseille , Geoffrey Kondogbia continue à faire son trou sur la Canebière. Blessé à plusieurs reprises cette saison, le milieu centrafricain a débuté les trois matchs de l'OM quand il était sur pied. Il faut dire qu'il peut descendre en défense centrale si Roberto de Zerbi le lui demande. Touché au mollet depuis un mois et le match face au Real Madrid, il poursuit sa convalescence en s'adonnant à sa deuxième passion le rap.

Kondogbia charge Angers SCO

Le Centrafricain écrit des morceaux sous le pseudonyme KONDO. Son dernier vient de sortir ce mardi sur toutes les plateformes de streaming musical. Il s'intitule Pots de Vin. Appréciée par le rappeur Gradur, cette création aborde énormément le milieu du football professionnel. Samuel Eto'o est notamment cité, étant comparé aux anciens dictateurs africains Bokassa et Mobutu sans réelle animosité de la part de Kondogbia. Conformément au titre du morceau, le joueur phocéen se vante d'avoir évité les pots de vin et les différentes magouilles financières durant sa carrière de joueur.