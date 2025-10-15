ICONSPORT_270916_0253

OM : Kondogbia se met au rap et clashe un club de L1

OM15 oct. , 7:30
parMehdi Lunay
0
Milieu parfois utilisé en défense, Geoffrey Kondogbia est un joueur très utile pour l'Olympique de Marseille. Mais, le Centrafricain ne se satisfait pas de sa vie de footballeur. Il écrit des morceaux de rap, trouvant l'inspiration pour ses paroles dans le ballon rond.
Malgré le recrutement solide réalisé par l'Olympique de Marseille, Geoffrey Kondogbia continue à faire son trou sur la Canebière. Blessé à plusieurs reprises cette saison, le milieu centrafricain a débuté les trois matchs de l'OM quand il était sur pied. Il faut dire qu'il peut descendre en défense centrale si Roberto de Zerbi le lui demande. Touché au mollet depuis un mois et le match face au Real Madrid, il poursuit sa convalescence en s'adonnant à sa deuxième passion le rap.

Kondogbia charge Angers SCO

Le Centrafricain écrit des morceaux sous le pseudonyme KONDO. Son dernier vient de sortir ce mardi sur toutes les plateformes de streaming musical. Il s'intitule Pots de Vin. Appréciée par le rappeur Gradur, cette création aborde énormément le milieu du football professionnel. Samuel Eto'o est notamment cité, étant comparé aux anciens dictateurs africains Bokassa et Mobutu sans réelle animosité de la part de Kondogbia. Conformément au titre du morceau, le joueur phocéen se vante d'avoir évité les pots de vin et les différentes magouilles financières durant sa carrière de joueur.
Des dérives qui toucheraient le SCO Angers selon ses paroles. « J’ai enfilé le coupe-vent pour faire face à la justice des pots de vin. Je ne connais ni l’angoisse ni la boule au ventre, je n’ai jamais porté le maillot angevin », a t-il lâché en référence aux nombreux problèmes judiciaires connus par le président angevin Saïd Chabane. Pas sûr donc que ce tube fasse recette en Anjou alors que plusieurs joueurs l'apprécient déjà. C'est le cas du Lensois Florian Thauvin, de l'attaquant intériste Marcus Thuram ainsi que de l'ancien milieu marseillais Valentin Rongier, aujourd'hui à Rennes. 
0
Derniers commentaires

OM : Gouiri durement touché avec l'Algérie

C'est mieux que ca soit une épaule que un genou

OM : Gouiri durement touché avec l'Algérie

demande a bellingham si c'est rien lol

L'OL a frôlé l'affaire du siècle

L'affaire du siècle pour un central de 36 ans... Z'êtes trop fort à foot01.

L'OL a frôlé l'affaire du siècle

C'est passé a ca 🤏 !!!

Monaco : Pogba reporte encore son grand retour

Finito le coco... Comme Mendy, c'est triste pour eux

