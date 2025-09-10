Rabiot au Real Madrid, l'OM a tenté une dinguerie

Vendu à l’AC Milan en toute fin de mercato, Adrien Rabiot a été proposé au Real Madrid par les dirigeants de l’OM, lesquels ont tenté un improbable échange entre l’international français et Dani Ceballos.

Taulier de l’Olympique de Marseille la saison dernière, Adrien Rabiot a fait ses valises en fin de mercato et a pris la direction de l’AC Milan. Un départ qui n’était pas prévu avant la bagarre entre l’international français de 29 ans et Jonathan Rowe à Rennes après la défaite en ouverture de la saison de Ligue 1. Placé sur la liste des transferts par les dirigeants olympiens, Adrien Rabiot est de retour en Italie, mais le joueur formé au PSG aurait pu prendre une destination plus surprenante.

Le Real a refusé un échange Rabiot - Ceballos

Et pour cause, Le 10 Sport révèle que l’Olympique de Marseille a proposé Adrien Rabiot… au Real Madrid. En effet, en marge des discussions avec le club merengue pour un possible transfert de Dani Ceballos, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont évoqué avec leurs homologues madrilènes la situation d’Adrien Rabiot. Un potentiel échange entre l’international tricolore et le milieu de terrain du Real Madrid a fait l’objet de quelques discussions. Adrien Rabiot n’aurait sans doute pas été contre l’idée de rejoindre Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé dans la capitale espagnole.

Mais rapidement, l’état-major du Real Madrid a mis un stop à cette idée olympienne en faisant savoir que le club n’était pas intéressé par Adrien Rabiot. Les discussions se sont par la suite poursuivies et un accord avait été trouvé pour le prêt avec obligation d’achat de Dani Ceballos. C’est ensuite le joueur espagnol de 29 ans qui a refusé de signer à l’OM. Mais de son côté Adrien Rabiot est passé à côté d’un énorme transfert dans l’un des clubs les plus prestigieux au monde. Au lieu de ça, celui qui a été hué par le Parc des Princes mardi avec l’équipe de France va poursuivre sa carrière à l’AC Milan et ne disputera donc pas la Ligue des Champions en 2025-2026.