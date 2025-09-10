ICONSPORT_269776_0585

Rabiot au Real Madrid, l'OM a tenté une dinguerie

OM10 sept. , 17:20
parCorentin Facy
Vendu à l’AC Milan en toute fin de mercato, Adrien Rabiot a été proposé au Real Madrid par les dirigeants de l’OM, lesquels ont tenté un improbable échange entre l’international français et Dani Ceballos.
Taulier de l’Olympique de Marseille la saison dernière, Adrien Rabiot a fait ses valises en fin de mercato et a pris la direction de l’AC Milan. Un départ qui n’était pas prévu avant la bagarre entre l’international français de 29 ans et Jonathan Rowe à Rennes après la défaite en ouverture de la saison de Ligue 1. Placé sur la liste des transferts par les dirigeants olympiens, Adrien Rabiot est de retour en Italie, mais le joueur formé au PSG aurait pu prendre une destination plus surprenante.

Le Real a refusé un échange Rabiot - Ceballos

Et pour cause, Le 10 Sport révèle que l’Olympique de Marseille a proposé Adrien Rabiot… au Real Madrid. En effet, en marge des discussions avec le club merengue pour un possible transfert de Dani Ceballos, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont évoqué avec leurs homologues madrilènes la situation d’Adrien Rabiot. Un potentiel échange entre l’international tricolore et le milieu de terrain du Real Madrid a fait l’objet de quelques discussions. Adrien Rabiot n’aurait sans doute pas été contre l’idée de rejoindre Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé dans la capitale espagnole.
Mais rapidement, l’état-major du Real Madrid a mis un stop à cette idée olympienne en faisant savoir que le club n’était pas intéressé par Adrien Rabiot. Les discussions se sont par la suite poursuivies et un accord avait été trouvé pour le prêt avec obligation d’achat de Dani Ceballos. C’est ensuite le joueur espagnol de 29 ans qui a refusé de signer à l’OM. Mais de son côté Adrien Rabiot est passé à côté d’un énorme transfert dans l’un des clubs les plus prestigieux au monde. Au lieu de ça, celui qui a été hué par le Parc des Princes mardi avec l’équipe de France va poursuivre sa carrière à l’AC Milan et ne disputera donc pas la Ligue des Champions en 2025-2026.
A. Rabiot

A. Rabiot

FranceFrance Âge 30 Milieu

UEFA Nations League

Matchs5
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière

Bravo à lui pour sa carrière. Merci pour tout.

Gros ouf de soulagement à l’OL

L'impression de revenir à la fin des années 90 ^^

« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+

C'est la chaine des clubs qui mise sur les accès jusque là refusés par les clubs. Évidemment qu'il n'y aura rien de virulent. Il imaginait quoi le Pierrot-la-main-baladeuse ?

OM : Longoria couronné avec ses 194 transferts

Attention avec TM, les 2 tiers des "transferts" sont des prêts, des retours de prêts, des jeunes du CDF qui signent leur 1er contrat, etc..

OL : Le gang des Lyonnais se soutient en Angleterre

Lyonnais un jour Lyonnais toujours 💙❤️

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

