OM : « Ils se sont fait bouffer », il atomise ces deux Marseillais

OM26 oct. , 10:30
parCorentin Facy
Roberto De Zerbi a pris le pari de faire souffler Pierre-Emile Hojbjerg samedi à Lens. Un choix qui n’a pas porté ses fruits selon Nicolas Filhol, très critique à l’égard de Matt O’Riley et d’Arthur Vermeeren.
A l’instar de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, Roberto De Zerbi n’hésite pas à faire tourner son effectif d’un match à l’autre. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’a de toute façon pas vraiment le choix, avec un enchaînement colossal de matchs entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Conséquences de ce turn-over, certains cadres étaient sur le banc à Lens ce samedi : Leonardo Balerdi et Pierre-Emerick Aubameyang par exemple, mais aussi Pierre-Emile Hojbjerg. Taulier du coach olympien au milieu, l’international danois a cruellement manqué aux siens à Bollaert. D’autant que selon le consultant Nicolas Filhol de Football Club de Marseille, les deux joueurs alignés dans l’entrejeu ont cruellement souffert face aux Lensois. Notre confrère cible directement Matt O’Riley et Arthur Vermeeren, un peu légers face aux milieux de terrains de Pierre Sage à ses yeux.
« Depuis deux matchs, De Zerbi est repassé avec une défense à trois. Ce n’est pas horrible, mais c’est moins performant. Tu as un milieu de moins et ça c’est un problème. Tu mises sur les côtés et au milieu de terrain tu mets O’Riley et Vermeeren mais ces deux joueurs, je trouve qu’ils se sont fait bouffer contre Lens. J’ai l’impression qu’il avait trouvé son équipe lorsqu'on jouait à quatre défenseurs, avec Hojbjerg et O’Riley en sentinelle et un dix qui changeait souvent d’un match à l’autre (Nadir, Gomes), ça marchait quand même » estime le consultant, pas totalement convaincu par le système en 3-4-3 de l’Olympique de Marseille et par les performances livrées par O’Riley et Vermeeren dans le Nord ce samedi. Un avis assez controversé sur les réseaux sociaux, où les supporters phocéens estiment dans leur majorité que le Danois et le Belge ont livré une bonne prestation, rappelant aussi que Lens n’a marqué que sur coup de pied arrêté. Reste à voir quels seront les choix de Roberto De Zerbi contre Angers mercredi, avec le probable retour de Hojbjerg dans le onze de départ.
