Lens - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

les champions d une semaine perdent leur première place
rulli il est bon
Homme du match ? Pavard , easy ^^
Pffffff Nadir qui garde le ballon au lieu de le donner, paixao qui tente ché pas quoi alors que Gomes est mieux placé... C'est dead .
Tu t'entraînes à être plus con que flaco ou tu carbures juste au naturel ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|19
|8
|11
|19
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|18
|9
|6
|0
|3
|22
|9
|13
|17
|9
|5
|2
|2
|18
|13
|5
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|13
|9
|4
|1
|4
|15
|13
|2
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
𝑯-𝟏 avant #RCLOM à Bollaert-Delelis 🔴🟡 Voici le 𝒐𝒏𝒛𝒆 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒆𝒕 𝒐𝒓 choisi par Pierre Sage pour débuter cette rencontre face à l'@OM_Officiel. 📋 Wesley Saïd fait son retour en tant que titulaire. #FiersDEtreLensois
🅒🅞🅜🅟🅞 #RCLOM ⚔️ Le 1️⃣1️⃣ de départ établi par notre 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la 9ème journée de @Ligue1 ⚡️ Coup d'envoi à 21h05