ICONSPORT_274910_0001

Lens - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Ligue 125 oct. , 20:28
parMehdi Lunay
39
Compo du RC Lens :
Risser - Gradit, Baidoo, Sarr - Aguilar, Thomasson, Sangaré, Udol - Thauvin - Saïd, Edouard
Compo de l'Olympique de Marseille :
Rulli - Murillo, Pavard, Aguerd - Weah, O'Riley, Vermeeren, Emerson - Paixao, Greenwood, Vaz
39
Articles Recommandés
ICONSPORT_274910_0207
Ligue 1

L1 : L'OM perd la tête à Lens

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée

letang l agace genesio pret a quitter lille iconsport 260414 0076 392906
LOSC

Lille : En interne aussi, Létang se fait secouer

l2 le mignan remplace boloni au fc metz iconsport 183425 0090 378020
Ligue 1

Un nouveau coach de Ligue 1 va prendre la porte

Fil Info

23:01
L1 : L'OM perd la tête à Lens
23:01
L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée
23:00
Lille : En interne aussi, Létang se fait secouer
22:30
Un nouveau coach de Ligue 1 va prendre la porte
22:10
« Il faut marquer, marquer… » Griezmann est dégoûté du foot
21:58
L2 : Programme TV et résultats de la 11e journée
21:57
L2 : L'ASSE coule à Annecy, c'est la crise !
21:50
Lens-OM : Thauvin refuse un penalty, c'est le fou rire
21:30
OL : Textor était prêt à laisser le club couler

Derniers commentaires

Lens - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

les champions d une semaine perdent leur première place

Lens - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

rulli il est bon

Lens - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Homme du match ? Pavard , easy ^^

Lens - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Pffffff Nadir qui garde le ballon au lieu de le donner, paixao qui tente ché pas quoi alors que Gomes est mieux placé... C'est dead .

Lens - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Tu t'entraînes à être plus con que flaco ou tu carbures juste au naturel ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
Monaco
17952218135
5
Strasbourg
16851217107
6
O. Lyonnais
1585031183
7
LOSC Lille
14842216106
8
Toulouse
13941415132
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading