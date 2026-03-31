OM : Ilan Kebbal recruté cet été, ça sent bon !

En préparation pour la saison prochaine, l'OM s'active déjà sur le marché des transferts et a fait d'Ilan Kebbal, l'atout offensif majeur du Paris FC, sa priorité estivale. Un dossier qui s'annonce costaud du fait de la concurrence français et anglaise.

La fin de la saison s'annonce particulièrement mouvementée pour l' Olympique de Marseille . Si le dernier objectif sportif est d'aller chercher la qualification directe pour la prochaine Ligue des champions grâce à un Habib Beye dans une obligation de résultats, d'autres mouvements attendus perturbent quelque peu l'actualité du club. Frank McCourt est en effet toujours à la recherche d'un nouveau président pour entamer un nouveau cycle, alors que le nom de Mohamed Bouhafsi court dans les couloirs de la Commanderie. En parallèle, la cellule de recrutement travaille sur plusieurs dossiers mercato pour la saison prochaine, avec en tête de liste le milieu offensif algérien Ilan Kebbal.

L'OM en pôle pour Ilan Kebbal

Comme l'indique Africafoot, l'OM n'a pas oublié Ilan Kebbal et est même aujourd'hui considéré comme le club le plus avancé sur le dossier. Déjà sollicité lors des précédentes fenêtres de transferts, le natif de Marseille pourrait bien faire le grand saut une fois sa saison avec le Paris FC terminée. Auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 23 matchs de Ligue 1 cette saison, il a vu sa cote exploser sur le marché des transferts, alors qu'il vaut aujourd'hui 12 millions d'euros selon Transfermarkt. Le média spécialisé va même jusqu'à dire que l'OM pourrait passer à l'action dans les prochaines semaines.

Toutefois, la concurrence sera rude : le Stade Rennais s'est aussi positionné sur le joueur, apprend-on, tout comme les écuries britanniques de Leeds, Southampton et Watford. Autant de clubs qui n'ont aucun problème financier et qui n'auraient pas de mal à s'aligner sur les exigences du PFC pour aller le chercher l'été prochain, contrairement à l'OM où l'instabilité actuelle du club pourrait lui faire défaut sur ce dossier. En tout cas, Ilan Kebbal est ouvert à un départ en fin de saison, avec une préférence pour un projet ambitieux.