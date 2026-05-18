Lille, OM... Genesio ouvre toutes les portes

En fin de contrat avec Lille et annoncé dans le viseur de l’OM ou encore de Nice, Bruno Genesio laisse toutes les portes ouvertes pour son avenir. L’ancien entraîneur de l’OL en saura plus cette semaine.

Bruno Genesio a une fois de plus atteint les objectifs fixés en début de saison par son président Olivier Létang. Tout n’a pas été rose, mais Lille s’est qualifié pour la Ligue des Champions, conservant sa troisième place dimanche soir malgré sa défaite 0-2 contre l’AJ Auxerre. Une réelle satisfaction pour les Dogues et pour leur entraîneur, dont le contrat expire le 30 juin prochain. Ces dernières semaines, la tendance est clairement à un départ de Bruno Genesio, alors que le nom de Thiago Motta a déjà été évoqué pour lui succéder dans le Nord.

De son côté, l’ex-coach de l’OL est cité à Marseille et plus récemment à Nice. En réalité, Bruno Genesio ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait comme il l’a reconnu après la défaite face à l’AJA. « Il est prévu que l’on fasse ce lundi un bilan avec le président. On verra, tout est envisageable » a confié Bruno Genesio, évasif sur son avenir, avant de poursuivre.

« Ce qui était important pour moi et mon staff, c’est de bien figurer. On passait derrière deux belles saisons de Paulo (Fonseca), on a réussi à emmener l’équipe en Ligue des champions par les play-offs, ce qui n’était pas facile lorsqu’on est arrivé. Quand ça se termine bien, on est tous très heureux, mais on a besoin, nous les coachs, d’avoir pas des certitudes, parce que ça n’existe pas dans le foot, mais certaines garanties en début de saison » a-t-il poursuivi, puis de conclure.