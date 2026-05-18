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Lille, OM... Genesio ouvre toutes les portes

LOSC18 mai , 16:40
parCorentin Facy
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En fin de contrat avec Lille et annoncé dans le viseur de l’OM ou encore de Nice, Bruno Genesio laisse toutes les portes ouvertes pour son avenir. L’ancien entraîneur de l’OL en saura plus cette semaine.
Bruno Genesio a une fois de plus atteint les objectifs fixés en début de saison par son président Olivier Létang. Tout n’a pas été rose, mais Lille s’est qualifié pour la Ligue des Champions, conservant sa troisième place dimanche soir malgré sa défaite 0-2 contre l’AJ Auxerre. Une réelle satisfaction pour les Dogues et pour leur entraîneur, dont le contrat expire le 30 juin prochain. Ces dernières semaines, la tendance est clairement à un départ de Bruno Genesio, alors que le nom de Thiago Motta a déjà été évoqué pour lui succéder dans le Nord.
De son côté, l’ex-coach de l’OL est cité à Marseille et plus récemment à Nice. En réalité, Bruno Genesio ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait comme il l’a reconnu après la défaite face à l’AJA. « Il est prévu que l’on fasse ce lundi un bilan avec le président. On verra, tout est envisageable » a confié Bruno Genesio, évasif sur son avenir, avant de poursuivre.
« Ce qui était important pour moi et mon staff, c’est de bien figurer. On passait derrière deux belles saisons de Paulo (Fonseca), on a réussi à emmener l’équipe en Ligue des champions par les play-offs, ce qui n’était pas facile lorsqu’on est arrivé. Quand ça se termine bien, on est tous très heureux, mais on a besoin, nous les coachs, d’avoir pas des certitudes, parce que ça n’existe pas dans le foot, mais certaines garanties en début de saison » a-t-il poursuivi, puis de conclure.

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« C’est important d’avoir un maximum d’éléments et ce sont des choses qui sont entre mon président et moi-même donc je ne vais pas les évoquer ici. On va faire le bilan, c’est normal » a expliqué en détails Bruno Genesio. A date, on ignore donc encore de quoi sera fait l’avenir de l’entraîneur de 59 ans, pour qui tout reste possible à court terme : rester à Lille ou découvrir un nouveau club en Ligue 1 (OM, Nice) ou ailleurs.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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