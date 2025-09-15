om trahi par greenwood il l a mauvaise greenwood 9 398367

TV : Real Madrid - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue des Champions15 sept. , 7:00
parAlexis Rose
Pour son grand retour en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille aura le droit de disputer une affiche de gala face au Real Madrid de Kylian Mbappé.

Quelle heure pour Real Madrid - OM ?

Trois ans après sa dernière participation à la Ligue des Champions, le club phocéen est de retour en C1 ! Et quoi de mieux qu’un match contre le Real Madrid, le meilleur club de l’histoire de la LDC, pour fêter cela ? Ce mardi 16 septembre à 21h00, Marseille se déplacera effectivement sur la pelouse du Santiago Bernabeu pour affronter le Real. L’arbitre sera le Bosniaque Irfan Peljto.

Sur quelle chaîne suivre Real Madrid - OM ?

Qui dit OM, qui dit le Real Madrid de Kylian Mbappé, dit grosse audience télé en perspective pour ce choc entre Madrid et Marseille. Pour réussir les meilleurs scores possibles, Canal a donc logiquement décidé de mettre cette affiche à la une sur Canal+.

Les compos probables de Real Madrid - OM :

Leader de la Liga avec une petite avance sur le Barça grâce à un sans-faute, avec quatre victoires en autant de journées de championnat, le Real effectuera sa rentrée en LDC avec beaucoup de confiance face à l’OM. Pour son premier match à la tête du Real en C1, Xabi Alonso ne pourra pas compter sur Bellingham, Camavinga, Mendy ou Rudiger.
La compo probable du Real Madrid : Courtois - Alexander Arnold, Militao, Huijsen, Carreras - Tchouaméni, Ceballos - Diaz, Guler, Vinicius - Mbappé.

Après un début de saison mitigé en L1, avec deux victoires pour deux défaites, l’OM va se déplacer sur la pelouse du Real Madrid avec l’ambition d’être à la hauteur de l’évènement. Pour cela, Roberto De Zerbi pourra compter sur ses forces vives du moment.
La compo probable de l’OM : Rulli - Murillo, Pavard, Aguerd, Medina - Angel Gomes, Hojbjerg - Greenwood, Nadir, Weah - Paixao.
