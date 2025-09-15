TV : Real Madrid - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Gros Ouin Ouin toute la semaine pour les Zinzins …😆🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦
C'est quand même kiffant d'avoir un problème de riche a ce jour ,chose qu'on avait pas l'année dernière en défense...et tant mieux
Annihilation d'occasion alortque le mec est à 90 mètre au niveau de sa surface t'es une flèche toi va jouer au pogs ça t'ira mieux que de parler foot
On vous faisait rire y a 2 saisons quand vous nous voyiez en Ligue 2 et qu'on fini devant vous a la fin de la saison ?
J'étais ahuri en voyant qu'on revenait meme pas sur cette faute. Comment ne peut on pas revenir la dessus...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
⏩ PROCHAIN MATCH 🆚 @OM_Officiel 🗓️ 16/09 | 21:00 CEST