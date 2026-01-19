Maroc : Les croisés pour Igamane, privé de Coupe de monde

Dans une fin de match folle, le Maroc a terminé à 10. Walid Regragui avait fait ses six changements, et Hamza Igamane s’est blessé peu après son entrée en jeu. L’attaquant de Lille n’a jamais pu revenir sur le terrain après s’être fait mal au genou en voulant éviter un contact avec Edouard Mendy. Les examens ont été rapides et le verdict est tombé avec la rupture des ligaments croisés pour le buteur des Lions de l’Atlas. Cela annonce donc six mois d’absence pour Igamane, qui ne verra pas la fin de la saison avec le LOSC et pas la Coupe du monde non plus avec le Maroc.