Maupay quitte l'OM et file à Paris

L’OM souhaite finaliser certains départs importants dans les prochaines heures. Neal Maupay semble désormais proche de trouver chaussure à son pied.

L' OM est à un tournant de sa saison et ne veut pas se tromper de direction. Sur le terrain comme en dehors, les défis ne manquent pas en ce mois de janvier. La direction travaille activement pour peaufiner l’effectif de Roberto De Zerbi, qui ne souhaite plus gérer certains joueurs devenus indésirables. L’OM a déjà laissé partir des éléments comme Ruben Blanco, Pol Lirola ou encore Robinio Vaz. Dans les prochaines heures, Neal Maupay est désormais pressenti pour quitter le navire marseillais.

Maupay de Marseille à Paris

Selon les informations de Santi Aouna, l’attaquant marseillais figure en effet dans les petits papiers du Paris FC, à la recherche d’une nouvelle arme offensive. L’intérêt du club de la capitale ne laisse pas Maupay indifférent, qui se voit bien rejoindre un projet ambitieux. Encore sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2028, le natif de Versailles est estimé à environ 4 millions d’euros, une somme largement à la portée du Paris FC, qui devrait bel et bien concrétiser le transfert sauf rebondissement.

En plus de Maupay, Mathys Tel et Edin Dzeko ont également été annoncés au Paris FC. Mais c’est bien Maupay qui tient la corde pour devenir la nouvelle arme offensive du club parisien. Un point de chute séduisant pour un joueur qui ne fait plus partie des plans de Roberto De Zerbi depuis plusieurs mois.

En cette seconde partie du mois de janvier, l’OM est loin d’avoir terminé son marché des transferts hivernal. Quinten Timber (Feyenoord), Lucas Da Cunha (Côme) et Ethan Nwaneri (Arsenal) sont annoncés proches de rejoindre la cité phocéenne. Quant à Himad Abdelli, le dossier reste ouvert, mais Angers ne compte pas se laisser faire facilement avec son international algérien.