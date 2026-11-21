Rayan Cherki est un joueur clivant et, malgré son énorme talent, le joueur de Manchester City et de l'équipe de France est loin de faire l'unanimité. Chez les Bleus, l'ancien Lyonnais bénéficie de la confiance de Zinedine Zidane. Certains pensent cependant que le sélectionneur national doit tout de même faire un choix fort avec Cherki pour la double confrontation face à l'Espagne.

Le tirage au sort a mis les champions du Monde sur la route de l'équipe de France en Ligue des Nations. En mars prochain, la formation de Zinedine Zidane affrontera donc deux fois ce qui se fait de mieux actuellement, l'occasion pour Zizou d'en savoir plus sur son équipe. Parmi les joueurs qui devront répondre aux attentes, il y a Rayan Cherki. Transparent lors de la demi-finale du Mondial face à la Roja, le joueur de Manchester City n'a pas réellement été au top niveau contre l'Italie et la Turquie. Alors, au micro de l'After Foot, sur RMC, Maxime Chanot a demandé au sélectionneur national de mettre Cherki sur le banc pour la double confrontation à venir face à l'Espagne.

Cherki doit laisser sa place en équipe de France

Consultant pour RMC, l'ancien défenseur international luxembourgeois s'est permis de donner des conseils à Zinedine Zidane. « Si j'étais sélectionneur de l'équipe de France, je mettrais un peu plus de densité défensive au milieu de terrain avec deux pointes basses. Tu peux garder Da Cunha, qui visiblement est un joueur que Zidane apprécie énormément. Mais je trouve que tous ces profils-là, Cherki, Da Cunha, Rabiot, se ressemblent un peu trop. Ils sont un peu trop beaux avec le ballon. Lorsqu'il s'agit d'aller tacler, lorsqu'il s'agit d'aller récupérer les ballons, ça devient un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que tu as besoin d'un Manu Koné, tu as besoin d'un mec qui est là, qui vient faire le sale travail. C'est la raison pour laquelle si tu me poses la question de comment Zidane devrait jouer contre cette équipe d'Espagne, et bien l’idée c’est faire sauter Cherki et puis faire rentrer un vrai milieu défensif de métier de manière à trouver la bonne balance », explique Maxime Chanot.

Rayan Cherki ne laisse personne indifférent

Zinedine Zidane a désormais quatre mois pour préparer cette double confrontation face à l'Espagne puisque les Bleus joueront le match aller à Valence le jeudi 25 mars 2027, et la rencontre retour trois jours plus tard au Stade de France. D'ici là, le successeur de Didier Deschamps va avoir tout le loisir d'observer le comportement de ses joueurs, et notamment de Rayan Cherki sous le maillot d'une équipe de Manchester City qui traverse une passe difficile.