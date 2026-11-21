Annoncée lundi par l'UEFA, la candidature de Philippe Diallo à la présence de la FIFA a bien du mal à convaincre. Après Romain Molina, c'est Hervé Penot, expérimenté journaliste de L'Equipe et spécialiste du football africain, qui pense que le président de la FFF va se planter face à Gianni Infantino.

Dans un peu plus de quatre mois, la FIFA se réunira au Maroc pour décider si Gianni Infantino conservera son poste de patron du football mondial, malgré toutes les casseroles qu'il traîne. Déterminée à faire partir Infantino, l'UEFA pensait pouvoir miser sur Arsène Wenger, mais l'ancien entraîneur d'Arsenal a finalement décidé de ne pas mener ce combat. Résultat, un peu à l'arrache puisqu'il ne restait que trois jours avant la clôture des candidatures, l'Europa a pousé Philippe Diallo sur le devant de scène pour porter ses espoirs de révolution à la tête du football mondial. Ce samedi, le patron de la Fédération Française de Football sera au Nigéria à l'occasion d'une réunion de la Confédération africaine de football afin de pousser sa candidature. Pour Hervé Penot, journaliste de L'Equipe et spécialiste de l'Afrique, tout cela est vain et Philippe Diallo va droit dans le mur.

Sur le réseau social d'Elon Musk, notre confrère ne fait pas de cadeau à l'UEFA et à Philippe Diallo, même s'il déteste Gianni Infantino. « Le choix de Diallo est la preuve que l’UEFA est dépassée. Elle a tout tenté, poussé Infantino à la démission, pensé à un Canadien, à des femmes, à une motion de censure, au boycott… Pour rien. Prendre un membre UEFA, c'est le bout du bout. En plus un Français : On voit mal certains pays africains voter pour lui. UEFA veut retourner l’Algérie et le Sénégal ? Elle sait le poids des gouvernements ? On imagine mal l'Algérie choisir un Français. Mieux vaut rêver à la justice américaine… », estime Hervé Penot, qui pense que si Gianni Infantino peut être débarqué de la FIFA ce sera uniquement si une malversation est officiellement constatée par les autorités américaines. Car si c'est le cas, alors la foudre tombera sur l'ami de Donald Trump.

En attendant, Gianni Infantino peut dormir tranquille puisque ce vendredi la Confédération sud-américaine de football, dont font partie l'Argentine et le Brésil, a annoncé vendredi son « soutien ferme » au président de la FIFA. Pour Philippe Diallo, la chasse aux voix risque d'être très compliquée, le seul soutien des présidents des pays appartenant à l'UEFA étant loin de lui suffire pour battre Infantino.