OM : Hojbjerg invendable, son salaire fait tout capoter

L’OM doit réduire sa masse salariale de moitié et voit d’un bon oeil le potentiel départ de Pierre-Emile Hojbjerg, courtisé en Italie. Le salaire du Danois est toutefois un problème pour ses prétendants.

L’Olympique de Marseille a limité la casse face à l’UEFA et la DNCG la semaine passée. Mais pour éviter de plus lourdes sanctions des deux instances dans un an, le club phocéen doit impérativement vendre des joueurs pour renflouer ses caisses en plus de réduire considérablement sa masse salariale. Des éléments comme Mason Greenwood ou Pierre-Emerick Aubameyang sont par conséquent poussés vers la sortie . C’est aussi le cas du capitaine Pierre-Emile Hojbjerg.

Après deux années passées à Marseille, l’international danois n’est pas opposé à l’idée d’un départ, d’autant qu’il bénéficie encore d’une belle cote en Italie. L’Atalanta Bergame est par exemple sur les rangs pour accueillir l’ancien milieu de terrain de Tottenham. Selon le site spécialisé Tutto Atalanta, une arrivée de Pierre-Emile Hojbjerg est toutefois conditionnée à un gros effort salarial de la part du Danois.

Un salaire trop élevé pour l'Atalanta

Et pour cause, si le club italien est prêt à s’aligner sur les exigences olympiennes en payant entre 10 et 15 millions d’euros pour recruter Hojbjerg, le salaire de l’ancien des Spurs est davantage problématique. Nos confrères italiens affirment qu’en l’état, l’Atalanta Bergame refuse de s’aligner sur le salaire marseillais de Pierre-Emile Hojbjerg. Rien de vraiment étonnant puisque le Danois est grassement payé à Marseille avec des émoluments estimés à 500.000 euros bruts par mois, un salaire hors de portée des finances de l’Atalanta Bergame.

Reste maintenant à voir si une solution sera trouvée sur le plan financier entre les différentes parties, ou si l’Atalanta devra se résoudre à passer à la piste suivante. En l’état, le transfert potentiel de Pierre-Emile Hojbjerg en direction de Bergame est en tout cas bloqué en raison du salaire trop important du capitaine olympien. Un obstacle qui risque de compliquer plusieurs départs à Marseille et pas seulement celui du milieu de terrain danois.