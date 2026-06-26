OM : Aubameyang va partir, son prix est connu

OM : Aubameyang va partir, son prix est connu

OM26 juin , 10:00
parCorentin Facy
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Dans l’obligation de réduire drastiquement sa masse salariale cet été, l’OM souhaite se séparer de Pierre-Emerick Aubameyang. Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont fixé le prix de départ de l’international gabonais.
De retour à l’Olympique de Marseille l’été dernier après une saison en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas réussi la saison de sa vie en 2025-2026. Le Gabonais a tout de même sauvé les apparences en inscrivant 14 buts toutes compétitions confondues. Le prochain entraîneur de l’OM, sans doute Bruno Genesio, aurait certainement apprécié de pouvoir compter sur l’expérience de l’ex-attaquant de Chelsea, Barcelone ou encore Dortmund. Son départ a toutefois été acté par la direction, qui doit réduire drastiquement sa masse salariale.
Aubameyang fait partie des plus gros salaires de l’effectif et son départ est par conséquent souhaité. Mais pas question pour l’OM de libérer le buteur de 37 ans, même si la fin de son contrat est proche (juin 2027). La Provence révèle que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont fixé à 1,5 million d’euros le prix de Pierre-Emerick Aubameyang lors de ce mercato estival. Un tarif un peu exagéré aux yeux de plusieurs courtisans de l’attaquant olympien, qui espéraient plutôt que l’OM s’en sépare gratuitement.

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D’autres clubs ne sont pas effrayés par ce tarif tout de même abordable. C’est par exemple le cas des écuries turques, nombreuses à s’intéresser à « Auba » : Besiktas, Fenerbahçe et Trabzonspor sont notamment intéressés. Aux Etats-Unis, le Los Angeles FC est aussi sur les rangs mais la formation américaine doit d’abord se séparer d’un joueur avant de recruter Aubameyang pour rester dans les clous du salary cap. En Europe, certains clubs de milieu de tableau restent à l’affût, notamment en Italie et en Espagne. Peu importe la destination, le prochain club de Pierre-Emerick Aubameyang devra passer à la caisse. Car pour l’OM cet été, chaque million comptera.
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Derniers commentaires

OM : Aubameyang va partir, son prix est connu

1,5 million pour un gars qui à 37 ans et qui plante encore 14 buts par saison, c'est un véritable cadeau. Je ne vois ceux qui pensent que c'est trop cher ou que l'OM aurait pu le laisser parti gratuitement.

L’OL en pole pour signer ce buteur à 10 ME

Le temps que nos finances se refassent une santé, est ce qu'on aurait pas meilleur compte de chopper du bon joueur en prêt tous les ans plutôt que d'aller chercher des Satriano and Co ?

Sans Deschamps, la France vise la 1ère place à tout prix

Elle en pense quoi france pierron ? C'est inutile et dégueulasse ou pas ?

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Peur de quoi ? Faisons confiance au dirigeant par ailleurs de se que j'ai vu et lu c'est un excellent joueur avec un potentiel certain . Comme j'ai dit ceux qui joue a Football manager le connaissent très bien c'est une petite pépite !

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