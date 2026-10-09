OM : Höjbjerg, c'est plus grave que prévu

Sorti sur blessure dimanche dernier avec le Danemark contre le Pays de Galles, Pierre-Emile Hojbjerg a passé des examens à Marseille. Les résultats ne sont pas ceux que l'OM espérait. Le milieu de terrain va rater au moins quatre matchs.

Bruno Genesio va devoir se faire des nœuds au cerveau pour composer son équipe, puisque la trêve internationale a fragilisé un effectif qui l'était déjà. La dernière mauvaise nouvelle en date concerne Pierre-Emile Hojbjerg, le plus gros salaire de l'Olympique de Marseille avec ses 500.000 euros par mois. Alors que ce dernier a provoqué la fureur de Frank McCourt en refusant de partir à Newcastle, et que son nom est depuis quelques semaines associé à l'AC Milan, Hojbjerg est revenu blessé de la trêve internationale. De retour à l'OM, le milieu de terrain danois a passé des examens qui ont révélé qu'il souffrait d'une lésion à la cuisse. Et ce n'est pas anodin.

L'OM doit se passer de son joueur le plus coûteux

L'Equipe confirme que Pierre-Emile Hojbjerg sera indisponible au moins deux semaines. Dans la pratique, cela veut dire qu'au minimum Bruno Genesio ne pourra pas compter sur ce joueur cadre contre Troyes, l'Olympiakos, Angers et Sturm Graz. Un gros coup dur pour l'OM, d'autant que Pierre-Emile Hojbjerg est l'une des rares valeurs sûres du technicien phocéen. Du côté de Marseille, on ne dit rien, mais on estime que le sélectionneur du Danemark a un peu tiré sur la corde en faisant jouer les quatre rencontres de cette longue pause à Hojbjerg. Car au moment où le calendrier de l'Olympique de Marseille se densifie avec l'enchaînement Ligue 1 et Ligue Europa,confirme que Pierre-Emile Hojbjerg sera indisponible au moins deux semaines. Dans la pratique, cela veut dire qu'au minimum Bruno Genesio ne pourra pas compter sur ce joueur cadre contre Troyes, l'Olympiakos, Angers et Sturm Graz. Un gros coup dur pour l'OM, d'autant que Pierre-Emile Hojbjerg est l'une des rares valeurs sûres du technicien phocéen. Du côté de Marseille, on ne dit rien, mais on estime que le sélectionneur du Danemark a un peu tiré sur la corde en faisant jouer les quatre rencontres de cette longue pause à Hojbjerg.

L'Olympique de Marseille va donc composer sans le joueur danois pendant deux semaines en espérant que ce dernier se rétablisse bien. Car le quotidien sportif le précise, ce timing est loin d'être assuré et il se pourrait bien que l'absence de Pierre-Emile Hojbjerg dépasse les deux semaines initiales, ce qui serait forcément une catastrophe. En attendant, pour le déplacement de dimanche à Troyes, Bruno Genesio va devoir repenser son milieu de terrain, puisque Hojbjerg a joué la totalité des rencontres disputées par l'OM depuis le début de saison.