OM : Genesio bouillonne, son vestiaire fait un aveu

OM : Genesio bouillonne, son vestiaire fait un aveu

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parCorentin Facy
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Bruno Genesio ne cache pas en interne sa frustration, notamment à l’encontre de Frank McCourt, en raison des promesses non-tenues lors du mercato. L’entraîneur de l’OM reste en revanche très positif avec ses joueurs.
La situation de l’Olympique de Marseille n’est clairement pas celle espérée après cinq journées pour Bruno Genesio. Le club phocéen est 17e de Ligue 1 après un début de saison chaotique, ponctuée par des défaites face à Monaco, le Paris FC, Rennes et le Paris Saint-Germain. L’entraîneur olympien Bruno Genesio doit composer avec un effectif très restreint après un mercato durant lequel les meilleurs joueurs de la saison dernière sont quasiment tous partis tandis qu’aucune recrue n’est arrivée.
Cette situation provoque énormément de frustration en interne et Bruno Genesio ne cache pas, en privé mais parfois aussi parfois en public, son agacement à l’encontre de Frank McCourt. Avec ses joueurs en revanche, l’ancien entraîneur du LOSC prend le soin de cacher toute ses pensées négatives afin de transmettre le plus de sérénité et de bienveillance possible comme l’a souligné Neal Maupay à RMC. « Avec nous, en tout cas, il est toujours très bien, toujours positif » concède l’ex-attaquant du FC Séville, avant de poursuivre.
« C'est quelqu'un qui ne lâche pas, qui travaille dur. Malgré les résultats, il est toujours derrière nous, il nous parle beaucoup, il nous donne beaucoup de confiance et il est toujours là sur le terrain pour nous entraîner, nous pousser à nous améliorer. C'est une situation compliquée également pour lui parce qu'en étant le coach de l'Olympique de Marseille, il est forcément exposé. C'est lui qui doit répondre à des questions plusieurs fois par semaine devant les médias. Ce n’est pas évident, et je peux comprendre qu’il soit parfois un peu désabusé et un peu déçu au vu des résultats. Mais en tout cas avec nous il est toujours positif, toujours travailleur » assure Neal Maupay.

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