OM : Højbjerg à la Juventus, un indice troublant

Du mouvement se prépare à l'OM, notamment au milieu de terrain. Si une arrivée dans ce secteur est évoquée, cela pourrait permettre à un taulier de s'en aller.

Le départ d’Adrien Rabiot dans des circonstances très compliquées a fait beaucoup de mal à l’Olympique de Marseille , qui manque de maitrise dans ce secteur de jeu et a parfois pris la tempête comme contre l’Atalanta Bergame. Voir un autre cadre quitter le club dans l’entrejeu ferait très mal. Mais ces derniers jours, la presse italienne a évoqué l’interêt de la Juventus pour Pierre-Emile Hojbjerg, le Danois arrivé à l’été 2024 à l’OM.

En cas de belle offre pour un joueur trentenaire, la direction marseillaise se posera certainement la question de son transfert au mois de janvier. L’OM avait mis 13,5 ME pour le faire venir de Tottenham et sa valeur reste toujours élevée, aux alentours de 20 millions d’euros. Surtout que le Danois n’est pas aussi impérial cette saison, l’alchimie ayant du mal à être trouvée au coeur du jeu, avec notamment des jeunes prometteurs mais irréguliers, et des éléments comme Angel Gomes ou Geoffrey Kondogbia, blessés ou pas au niveau attendu.

Un milieu doit arriver à l'OM en janvier

Et selon L’Equipe, à l’OM on prépare peut-être le terrain pour un départ de Hojbjerg puisque la cellule de recrutement se penche sur la venue d’un milieu de terrain. Le but n’est pas d’empiler les joueurs, mais une arrivée dans ce secteur donnerait certainement plus de latitude pour compenser le départ du joueur danois. Le nom de Matteo Guendouzi a parfois été cité, l'ancien marseillais ayant beaucoup de mal cette saison à la Lazio Rome. Il reste encore un mois et demi avant le début du mercato, mais l’OM anticipe déjà ce mois de janvier qui pourrait être tendu, en raison de la présence de nombreux joueurs à la Coupe d’Afrique des Nations, et d’une infirmerie qui peine à se vider.